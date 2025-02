SERGAS IMPULSIONA PRODUÇÃO DA ALTENBURG EM SERGIPE COM FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL EM SERGIPE

A Sergipe Gás S/A (Sergas) segue como um dos principais vetores do desenvolvimento energético no estado, garantindo fornecimento contínuo de gás natural para indústrias de diversos segmentos. Há três anos, a companhia contribui para o funcionamento da Altenburg, uma das maiores empresas do setor têxtil do Brasil, que mantém uma filial no município de Nossa Senhora do Socorro.

A unidade sergipana da Altenburg é a primeira filial fora de Santa Catarina e já está em operação há 15 anos, empregando cerca de 250 colaboradores. Com a segurança e eficiência proporcionadas pelo gás natural, a empresa alcança uma produção de 500 mil peças por mês, incluindo travesseiros, fronhas, toalhas e cobertores, que abastecem mercados das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste do país.

O gerente comercial da Sergas, Pablo Matsuo, destacou que a companhia foi essencial no processo de migração e modernização da fábrica em Nossa Senhora do Socorro, garantindo infraestrutura adequada para o fornecimento do gás natural. “Entendemos as necessidades do usuário e expandimos a rede de distribuição próximo ao ponto de consumo de seus equipamentos, que consomem gás natural. A infraestrutura da Sergas atendeu ao prazo estipulado para o início das operações, e desde então tem contribuído para o seu crescimento”, afirma.

De acordo com o gerente de produção da Altenburg, Roberto Carlos Zamprogna, a parceria com a Sergas trouxe inovação e confiabilidade ao processo produtivo. “Começamos a usar o gás natural com uma máquina nova, na parte dos produtos para a construção civil, e já estamos há três anos de operação utilizando o gás natural. Até hoje nunca tivemos nenhum tipo de ruptura e conseguimos trabalhar tranquilamente. Hoje, sem dúvida alguma, é o tipo de energia mais viável para o equipamento que a gente precisa”, ressalta.

