Sergas informa parada programada para manutenção de um gasoduto

A Sergas informa que nos dias 16 e 17 de setembro ocorrerá uma parada programada para manutenção de um gasoduto de transporte da TAG. Por conta desta intervenção, haverá interrupção temporária no fornecimento de gás natural em alguns postos de combustíveis durante 48 horas.

A Sergas reforça que a medida é necessária e destaca que há outros 11 postos abastecendo normalmente em Aracaju, de modo que os usuários de Gás Natural Veicular (GNV) não ficarão sem alternativas de abastecimento.

Postos com fornecimento temporariamente suspenso:

Aracaju

* Posto Jardim Europa (Jardins)

* Posto Poxim (Grageru)

* Posto Tramandaí (13 de Julho)

* Posto Petrox (13 de Julho)

* Posto Shell (Hermes Fontes)

* Posto Serrano (Siqueira Campos)

* Posto JC (Siqueira Campos)

* Posto Aperipê I (Cirurgia)

* Posto Presidente VIII / Laranjeiras (Getúlio Vargas)

* Posto Presidente Filial Coelho e Campos (Santo Antônio)

* Posto Piranema I (Centro)

* Posto Presidente – Filial Rio Sergipe (Industrial)

* Posto Petrox Urquiza Leal (Salgado Filho)

Nossa Senhora do Socorro

* RPB Auto Posto – Socorro (DIS)

* Rede Petrox Comercial – Filial Skina (João Alves)

São Cristóvão

* Posto Presidente X (Rosa Elze)

A Sergas conta com a compreensão de todos e segue comprometida em oferecer um serviço seguro, eficiente e contínuo, priorizando sempre a segurança dos usuários e a confiabilidade da rede de gás natural.

