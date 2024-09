SERGAS INICIA A EXPANSÃO NA REDE DE GÁS NATURAL CANALIZADO NO BAIRRO FAROLÂNDIA, EM ARACAJU

A Sergipe Gás S/A (Sergas) continua avançando no projeto de expansão de sua rede de gás natural canalizado. Desta vez, a obra foi executada na rua Promotor Joaquim Valença, no bairro Farolândia, em Aracaju. O principal objetivo é proporcionar aos clientes maior comodidade, segurança e economia por meio de um fornecimento contínuo de gás natural.

A obra vai atender tanto pontos comerciais quanto residenciais ao longo do trajeto. “Esse é mais um processo de expansão do gasoduto para atender nossos clientes, pois são estabelecimentos que ainda utilizam botijões. O gás natural vai oferecer a vantagem do fornecimento contínuo de gás, assim como já ocorre com a água e a energia elétrica”, afirmou o coordenador comercial da Sergas, André Moraes.

A obra envolve a instalação de uma rede de polietileno com aproximadamente 800 metros de extensão. O projeto será realizado em dois trechos: o primeiro, com cerca de 500 metros, próximo à sede da Sergas, e o segundo, com cerca de 300 metros, localizado na rua José Alves Pereira, atendendo diversos estabelecimentos comerciais e dois condomínios residenciais.

Benefícios do gás canalizado

A adoção do gás natural canalizado traz uma série de vantagens para os usuários. Além de eliminar a necessidade de troca de botijões de gás de cozinha (GLP), os clientes terão à disposição um fornecimento contínuo, garantindo maior praticidade. O gás natural é, também, uma alternativa mais segura e eficiente, sendo mais leve que o ar, o que permite sua dissipação rápida na atmosfera em caso de vazamento.

Com essa expansão, a Sergas reafirma seu compromisso com o desenvolvimento urbano da capital sergipana, levando mais conforto, economia e segurança aos seus clientes e ampliando o uso do gás natural como fonte de energia sustentável e acessível.

Foto: Ascom Sergas