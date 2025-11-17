Sergas leva gás natural ao novo Hospital do Câncer de Sergipe

A Sergipe Gás S/A (Sergas) estará presente em mais um importante marco para a saúde pública do Estado: o novo Hospital do Câncer, equipamento do Governo de Sergipe que tem previsão de inauguração para ainda este ano. A Companhia realizou a ligação do ramal que passa pela avenida Tancredo Neves até a unidade hospitalar e instalou uma Estação de Regulagem de Pressão e Medição (ERPM), garantindo o fornecimento contínuo e seguro do gás natural.

De acordo com o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, a obra reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e com a melhoria da infraestrutura do estado. “Essa é uma obra de extrema importância para a saúde pública de Sergipe. Com uma estrutura moderna e organizada, o hospital oferecerá assistência no diagnóstico e tratamento de câncer no estado, o que representa um avanço importante”, destacou.

Com estrutura moderna e tecnologia de ponta, o Hospital do Câncer de Sergipe contará com 229 leitos, dos quais 135 são destinados à internação hospitalar. O novo hospital também terá 20 leitos no setor de Pronto-Socorro, com áreas de estabilização e observação para adultos e crianças, além de 74 leitos dedicados ao setor de quimioterapia — 60 para adultos e 14 pediátricos.

O coordenador Comercial da Sergas, John Kenedy, ressaltou os benefícios que o uso do gás natural trará para o funcionamento do hospital. “A Sergas fornecerá o gás natural não apenas para cocção, mas, também, para aquecimento. Desta forma, a unidade hospitalar consegue agregar economia, segurança, comodidade, eficiência e, principalmente, a garantia do fornecimento contínuo dessa atividade tão essencial”, afirmou.

