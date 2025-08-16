SERGAS MODERNIZA FROTA COM INSTALAÇÃO DE KITS DE GNV DE ÚLTIMA GERAÇÃO, CONSIDERADA DE PONTA NO SEGMENTO

A Sergipe Gás S/A (Sergas) deu mais um passo na modernização e sustentabilidade de suas operações ao equipar sua frota de veículos com kits de Gás Natural Veicular (GNV) de 5ª e 6ª geração, de acordo com o modelo do veículo. A tecnologia de 6ª geração é considerada de ponta no segmento, garante que o desempenho do carro permaneça inalterado, proporcionando ao condutor a mesma experiência de dirigir com GNV ou qualquer outro combustível líquido.

Segundo o diretor técnico e comercial da Sergas, Pablo Matsuo, o sistema é totalmente automatizado. “Toda vez que o cilindro do gás estiver vazio, ele muda automaticamente para combustível líquido. Então, o condutor tem uma condição de dirigibilidade muito boa com esses kits modernos, que são apropriados para cada tecnologia do motor do carro”, destacou.

A escolha pelo kit de 6ª geração foi estratégica, já que a nova frota da Sergas é composta por que possuem sistema de injeção direta. “Ele pega o fluido de refrigeração, passa pelo regulador de gás e volta ao motor, então o kit auxilia também no resfriamento do motor”, explicou Matsuo.

Outro benefício do modelo adotado é o melhor aproveitamento do espaço interno. A instalação foi planejada para manter um bom espaço no porta-malas, mesmo com o cilindro de gás. “O cilindro fica escondido, permitindo que os nossos colaboradores transportem materiais, instrumentos ou até malas em viagens mais longas para outros estados. É mais um benefício que o GNV oferece”, ressaltou o diretor.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/ Sergas