SERGAS PARTICIPA DA CAMPUS PARTY WEEKEND ARACAJU COM FOCO EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, NOS DIAS 25 E 26

Companhia apresenta projetos que unem modernização, eficiência e interiorização do gás natural canalizado

A capital sergipana recebe neste fim de semana a Campus Party Weekend Aracaju, um dos maiores eventos globais de tecnologia, inovação, ciência e empreendedorismo. Em parceria com o Governo de Sergipe, o encontro acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, das 8h30 às 20h, na Universidade Tiradentes (Unit), no bairro Farolândia, e vai contar com a presença da Sergipe Gás S/A (Sergas).

Junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e seus órgãos vinculados, a Sergas vai apresentar experiências exitosas e soluções inovadoras que refletem o compromisso da empresa com a modernização e o desenvolvimento sustentável do estado.

A participação da Sergas terá início no sábado, 25, às 14h, com o colaborador Afonso Agra, que apresentará a inovação do Sistema de Ajuste Remoto de Potência dos Retificadores do SPC. No domingo, 26, às 13h, será a vez de Gustavo Lima ministrar a palestra sobre o Sistema de Gestão e Fiscalização – Gefis. O encerramento da participação da Companhia será realizada pelo gerente comercial André Moraes, que apresentará o painel sobre o trabalho de interiorização da Sergas com o Gás Natural Comprimido (GNC) em Lagarto, município do centro-sul do estado.

O diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, destaca a importância da presença da empresa no evento como uma oportunidade de compartilhar conhecimento e fortalecer a cultura da inovação dentro e fora da Companhia. “A Sergas vem investindo continuamente em tecnologia e modernização dos seus processos. Participar de um evento como a Campus Party é uma forma de mostrar que a inovação está no centro da nossa atuação e que ela é fundamental para garantir eficiência, segurança e expansão do uso do gás natural em todo o estado”, ressalta.

Texto André Carvalho – Foto: Campus Party