Sergas participa de reunião em Brasília para discutir avanços no mercado de gás

O diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), Alan Lemos, participou na última quarta-feira, 6, de uma reunião em Brasília/DF com o secretário nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Pietro Mendes, e representantes do Ministério de Minas e Energia (MME). O encontro também contou com a presença de outros quatro presidentes de companhias distribuidoras de gás natural da região Nordeste.

Durante a reunião, foram discutidos temas estratégicos para o setor, com destaque para a Consulta Pública nº 01/2025 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que trata sobre a classificação dos gasodutos de transporte.

A minuta de resolução em consulta pública, embora trate de ativos no âmbito federal (gasodutos de transporte), como está formulada, impactará diretamente os Estados onde o serviço de distribuição de gás canalizado é concedido, e cujos ativos (redes de distribuição), em última instância, pertencem aos Estados.

De acordo com Alan Lemos, o diálogo entre as distribuidoras e o governo federal é essencial para o fortalecimento do setor. “Discutimos temas relevantes para o mercado do gás natural. Esses encontros são fundamentais para garantir segurança jurídica, equilíbrio regulatório e um ambiente favorável aos investimentos”, destacou o diretor-presidente da Sergas.

A pauta também envolveu outros aspectos regulatórios e operacionais que impactam diretamente o mercado de distribuição de gás natural no Brasil, como a modicidade tarifária, o valor da tarifa dos gasodutos de transporte, e a Medida Provisória (MP) que trata sobre a instalação de empresas de data centers. O Governo do Estado avança na implantação de um data center junto ao Ministério de Indústria e Comércio na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Sergipe.

“A implantação de um data center em Sergipe é uma pauta prioritária do governador Fábio Mitidieri, e representa um investimento estratégico para o futuro do estado. Nesse contexto, o gás natural surge como fonte alternativa importante para garantir segurança energética e suprir as demandas desse tipo de operação, que exige estabilidade, eficiência e sustentabilidade”, complementou Alan Lemos.

Texto e Foto: Ascom Sergas