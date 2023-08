Sergas participa do Encontro Distribuidoras de Gás do Nordeste

Paralelamente ao encontro, aconteceu a Reunião do Comitê de Gás e Petróleo do Consórcio Nordeste

Os dirigentes das Distribuidoras de Gás Natural do Nordeste se reuniram nesta quinta-feira, 3, em São Luís, no Maranhão, para discutir sobre as oportunidades e desafios do mercado de gás natural no país e na região. O diretor-presidente da Sergipe Gás (Sergas), José Matos, representou a Companhia. Na oportunidade, também ocorreu o Encontro do Comitê de Petróleo e Gás da Câmara de Energia do Consórcio Nordeste, cujo coordenador é o diretor-presidente da Companhia Paraibana de Gás (PBGÁS), Jailson Galvão. O evento continua nesta sexta-feira, 4.

A reunião foi aberta pelo diretor-presidente da Companhia Maranhense de Gás (Gasmar), Allan Kardec, anfitrião do evento, que deu as boas-vindas aos participantes. Em seguida, o secretário-chefe da Casa Civil do do Maranhão e ex-presidente da Gasmar, Sebastião Madeira, representando o Governo do estado, parabenizou o encontro e todos os participantes, e ressaltou a importância do mercado do gás para a gestão estadual. A programação contemplou palestras e debates, com temas como ‘As Perspectivas da Margem Equatorial para o Nordeste’, proferida por Allan Kardec.

No decorrer da programação, também foi pautada a estruturação do funcionamento do Comitê de Gás Natural e Petróleo, da Câmara Setorial de Energias do Consórcio Nordeste. Foram realizadas ainda exposições e discussões sobre os resultados recentes das Chamadas Públicas Compartilhadas de Gás Natural, conduzidas pela gerente de mercado industrial e automotivos da distribuidora paraibana PBGÁS, Fabíola Gomes. Em seguida, o gerente de planejamento empresarial da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), Victor Paredes, realizou a apresentação técnica dos corredores sustentáveis.

Reuniões temáticas e visita técnica

A programação também foi composta pela Formação de Consultoria Técnica para apoio às ações conjuntas das CDL/NE; pelas Chamadas Públicas Compartilhadas; assuntos referentes aos Corredores Sustentáveis; e outros temas correlatos. Por fim, foi realizada uma visita técnica ao Porto do Itaqui, com apresentação do Projeto Vale.

Para o diretor presidente da Sergas, José Matos, o encontro das Companhias de Gás se mostra de extrema importância, visto que o fórum de debate, que ocorre periodicamente entre os presidentes das companhias de gás natural do Nordeste, tem como pautas problemas e dificuldades do mercado que são comuns aos estados da região. “Este é um momento em que o debate dos temas abordados servem para que cada distribuidora possa tomar suas decisões dentro da conjuntura regional, a qual interfere nacionalmente, por ocasião de negociações com supridores e legislações, no segmento do gás, sendo um importante Benchmarking”, destacou.

O evento contou com a participação de oito companhias de gás canalizado do Nordeste, representadas pelos respectivos diretores presidentes: Allan Kardec (Gasmar), José Matos (Sergas), Jailson Galvão (PBGás), José Edilberto Omena (ALGás), Marina Melo (Potigás), Luiz Gavazza (BahiaGás), Miguel Antônio Cedraz (Cegás), Felipe Valença (Copergás).

Foto: Ascom Sergas

Por José Castilho