SERGAS REAFIRMA COMPROMISSO SOCIAL COM APOIO À LEGIÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER

Um exemplo desse compromisso é a parceria com a Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer (LFECC), entidade filantrópica pioneira na prevenção ao câncer ginecológico no estado

Em meio às comemorações juninas que tomam conta de Sergipe com cores, sabores e tradições, a Sergipe Gás S/A (Sergas) reforça seu compromisso com a responsabilidade social ao manter o apoio contínuo a instituições que realizam um trabalho essencial em prol da população. Um exemplo desse compromisso é a parceria com a Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer (LFECC), entidade filantrópica pioneira na prevenção ao câncer ginecológico no estado.

Há mais de 60 anos, a LFECC dedica-se ao atendimento e acolhimento de mulheres, especialmente na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e de mama. O apoio mensal da Sergas tem sido fundamental para garantir o funcionamento da instituição, que atende gratuitamente mulheres de Aracaju e de diversos municípios sergipanos.

Para a costureira industrial e técnica de enfermagem Anelcy de Oliveira Bezerra, paciente da instituição, o atendimento da LFECC é marcado pelo acolhimento e organização. “Aqui é um lugar que tem um bom acolhimento, onde você é bem atendido, tudo organizado, tudo limpinho. Ainda oferecem alimentação para quem vem de outros municípios. Gosto muito daqui, sempre venho, tem mais de 20 anos que sou atendida”, relatou.

Ana Cleia, paciente oncológica, também encontrou na Legião o suporte necessário em um momento delicado. “Sou muito grata por essa casa. Eu precisava urgentemente de um mastologista e foi aqui que encontrei meu tratamento. A ajuda que a Sergas oferece para essa instituição tem uma importância gigante na vida de muitas mulheres”, destacou.

Segundo Fátima Costa, tesoureira da LFECC, a parceria com a Sergas é determinante para a continuidade do trabalho. “É de fundamental importância esse recurso, porque todas as despesas fixas são pagas pela Sergas. Quando algo quebra, como um aparelho, uma geladeira ou liquidificador, conseguimos reparar graças ao apoio da Companhia. Posso dizer que 90% da nossa existência está vinculada a esse recurso. Se não fosse a Sergas, a Legião não existiria hoje”, afirmou.

Mais do que fornecer gás natural para o desenvolvimento de Sergipe, a Sergas se compromete com ações que transformam realidades e salvam vidas. O apoio à Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer é mais uma prova de que responsabilidade social é parte essencial da missão da Companhia.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas