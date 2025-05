Sergás reforça ações de prevenção para evitar interferências na rede de gás

A companhia vem orientando órgãos públicos e instituições ligadas ao setor da construção civil sobre os riscos de quebra e/ou perda de contenção

A Sergipe Gás S/A (Sergás) tem intensificado, ao longo do ano, um trabalho essencial para garantir a segurança da população e a continuidade do fornecimento de gás natural canalizado em Sergipe. A companhia vem orientando órgãos públicos e instituições ligadas ao setor da construção civil sobre os riscos de quebra e/ou perda de contenção – conhecidas como interferências – nas redes de distribuição subterrâneas.

Esse esforço contínuo resultou em um marco importante: são 144 dias sem nenhum tipo de ocorrência registrada. Para alcançar esse feito, a Sergás investiu em diferentes formas de sinalização nas áreas onde a rede de gás está instalada, como tachões, marcos, placas e adesivos, com o objetivo de alertar sobre a presença da tubulação. Além da sinalização, a companhia também promove ações de conscientização junto aos profissionais que utilizam o solo para atividades diversas. São palestras, encontros e até grupos de mensagens instantâneas que aproximam a empresa dos agentes envolvidos.

“Os avisos são destinados a cidadãos e clientes que pretendem realizar trabalhos de escavação, para que evitem interferir em nossa infraestrutura. Já as palestras em conjunto com outras instituições é um trabalho que tem dado muito certo. Criamos um grupo no WhatsApp e a gente se comunica”, afirma o técnico da Gerência de Engenharia da Sergás, Alisson Santos.

De acordo com o técnico, a maioria das interferências ocorre por escavações feitas de forma irregular e sem autorização dos órgãos técnicos competentes. “Para realizar uma obra, é necessário obter a licença adequada e seguir todos os cuidados ao acessar o solo, inclusive observar as áreas onde a escavação é proibida”, alerta.

Mesmo com todas as medidas preventivas, em caso de interferência acidental, a resposta da Sergás é imediata. A equipe técnica da empresa atua com agilidade para avaliar os danos e executar os reparos, garantindo o fornecimento contínuo de gás natural à população. “Nossa maior preocupação é com a segurança e o desabastecimento. Assim que ocorre uma quebra de rede, identificamos o causador do dano e realizamos os reparos necessários”, complementa o técnico.

A Sergás orienta que, em caso de emergência envolvendo a rede de gás, a população entre em contato imediatamente pelo Plantão 24h: (79) 99981-5090 / (79) 98843-3722 / 0800-284-7976 ou acesse o site www.sergipegas.com.br/plantao/.

Por André Carvalho – Foto: Igor Matias