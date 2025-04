Sergas reforça compromisso com a indústria sergipana ao viabilizar gás natural adicional mais barato para cliente

A iniciativa fortalece relação da distribuidora com seus clientes industriais

A Sergipe Gás S/A (Sergas) reafirmou seu compromisso com a indústria sergipana ao participar de uma iniciativa inovadora no mercado de gás natural. A ação, promovida pela Transportadora Associada de Gás (TAG), ocorreu durante um leilão para venda de suprimento em excesso na malha de transporte. Nessas ocasiões, o gás é comercializado a um valor significativamente abaixo do mercado, criando oportunidades vantajosas para a concessionária e seus clientes industriais, na substituição de combustível ou aquisição adicional de gás.

Atenta a essa movimentação, a Sergas adquiriu parte do suprimento e ofereceu a oportunidade à Tropfruit, indústria de alimentos localizada no município de Estância. Desta forma, a empresa optou por utilizar gás natural em sua produção durante 24 horas, em substituição à lenha. A iniciativa, além de proporcionar economia à Tropfruit, também fortaleceu a relação entre a distribuidora e seus clientes industriais.

“Nós já tínhamos esse perfil da Tropfruit com o leilão de gás da Petrobras. Sempre que aparecia uma oferta interessante para eles, a indústria acabava comprando o gás e retirando a lenha, e assim foi feito com o suprimento adicional da TAG. A indústria que queima lenha aceitou esta oferta e, durante um dia inteiro, utilizou gás natural em sua produção”, destacou Pablo Matsuo, diretor técnico e comercial da Sergas. Ele lembrou que este caso tornou-se um sucesso na TAG, a ser replicado em outros lugares.

A operação foi tão bem-sucedida que representantes da TAG vieram a Sergipe para avaliar a operacionalização desta troca de combustíveis. O reconhecimento veio também por meio de uma carta de agradecimento enviada pela empresa à Sergas, destacando a importância da parceria.

“Esse suprimento precisava sair da malha, e a Sergas, que havia acabado de se credenciar na plataforma, nos apresentou essa oportunidade no leilão concorrencial para agentes credenciados”, explicou Fernando André, coordenador comercial da TAG.

Henrique Amorim, gerente comercial da TAG, ressaltou o impacto positivo da parceria e a relevância da iniciativa para o fortalecimento do mercado de gás natural: “São clientes como esse, que migraram de outro energético para o gás e ainda têm interesse no uso da molécula quando há economia, que precisamos estar próximos. Quando temos a oportunidade de oferecer um gás mais barato na plataforma e a concessionária leva para seu cliente, isso se torna uma promoção do uso do gás. Quanto maior o uso do gás pela distribuidora, maiores serão as perspectivas de crescimento e investimento no transporte”.

Com essa ação, a Sergas demonstra sua capacidade de identificar oportunidades de mercado e oferecer soluções competitivas para seus clientes, reforçando sua posição como uma peça-chave no desenvolvimento industrial de Sergipe.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas