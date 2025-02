Sergas reforça importância da instalação de GNV em oficinas certificadas

Com o aumento frequente no preço dos combustíveis, muitos proprietários de veículos têm optado pelo Gás Natural Veicular (GNV). Além da economia de aproximadamente 40% em relação à gasolina e 43% em relação ao etanol, a segurança na utilização do sistema se torna um ponto de atenção fundamental. O GNV exige instalação correta e manutenção periódica para garantir o bom funcionamento do veículo.

O gerente comercial da Sergipe Gás S/A (Sergas), Pablo Matsuo, reforça a importância do reteste do cilindro, um procedimento obrigatório a cada cinco anos. “Como usuário do GNV há aproximadamente 15 anos, esta será a terceira vez que farei a requalificação do cilindro. Esse processo é essencial para garantir que o equipamento continue operando de forma segura e eficiente”, explica.

Manutenção preventiva

A instalação do kit GNV deve ser feita exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro, e a revisão periódica do sistema é indispensável. Ricardo Monteiro, administrador de uma convertedora de GNV em Aracaju, alerta que a vistoria abrange diversos itens do veículo, incluindo o motor e o próprio cilindro de gás. “É de suma importância a realização dessa vistoria para garantir que todos os componentes estejam em perfeito estado, evitando falhas e garantindo a segurança de todos, motoristas e passageiros”, destaca.

Edson Joaquim de Freitas Júnior, motorista de aplicativo há três anos, relata os benefícios do uso do GNV. “Não tem comparação. Rodar no GNV é totalmente diferente de rodar na gasolina porque o preço da gasolina sofre aumento constante e o próprio GNV dá uma autonomia maior para o veículo. Como a gente roda o dia inteiro, a economia em relação à gasolina é muito grande”, ressalta.

A conversão para o uso do gás deve ser realizada em uma das quatro convertedoras credenciadas pelo Inmetro no estado. Para mais informações sobre requisitos para conversão e documentação necessária, os motoristas podem acessar o site da Sergas (www.sergipegas.com.br) ou entrar em contato pelo telefone (79) 3243-8500.

Seguindo as recomendações de segurança e realizando as revisões dentro do prazo, o GNV continua sendo uma opção econômica e segura, garantindo tranquilidade e eficiência para quem utiliza o combustível no dia a dia.

Por André Carvalho – foto Sergas