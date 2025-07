SERGAS TEM PARTICIPAÇÃO NO SERGIPE OIL & GAS 2025 COM FOCO NA INTERIORIZAÇÃO DO GÁS NATURAL NO ESTADO

Um dos grandes destaques da companhia nesta edição é o plano de expansão da rede de gasodutos para o interior do estado, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional

Teve início, nesta quarta-feira, 23, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, a quarta edição do Sergipe Oil & Gas (SOG), um dos mais importantes eventos da cadeia de petróleo e gás do país. A Sergipe Gás S/A (Sergas) é uma das patrocinadoras da feira e marca presença com um estande voltado para apresentações institucionais e técnicas, além de encontros estratégicos com players do setor. Um dos grandes destaques da companhia nesta edição é o plano de expansão da rede de gasodutos para o interior do estado, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional.

Durante a abertura do evento, o governador Fábio Mitidieri ressaltou a importância da Sergas para o desenvolvimento de Sergipe e na construção de um futuro mais competitivo. “A Sergas, mais uma vez, participando desse grande evento e, dessa vez, com uma participação especial. Desde o ano passado, o Governo passou a ser o acionista majoritário da empresa. A missão, agora, é interiorizar o gás, discutir o custo do insumo e buscar alternativas para torná-lo mais barato para a população. E num evento como esse, temos a oportunidade de trocar experiências e aprofundar o entendimento sobre a cadeia do petróleo e gás, com foco na industrialização do interior”, afirmou.

O diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, enalteceu a nova fase da companhia, marcada por investimentos que promovem a interiorização da rede de gás. “Durante muito tempo, os investimentos da Sergas ficaram concentrados em poucas regiões. O governador Fábio Mitidieri mudou essa estratégia e, agora, estamos levando o gás natural para novas localidades, como Lagarto. O objetivo é expandir o serviço, criar oportunidades e atrair indústrias para o interior. Onde o gás chega, o desenvolvimento acompanha”, destacou.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, o evento consolida Sergipe como um importante ator no cenário energético nacional. “São quase 120 painelistas, em uma programação intensa de palestras, apresentações e networking. Sergipe está inserido nesse contexto, com vocação para o petróleo e gás. O fortalecimento da Sergas é estratégico, com o governo ampliando sua participação e promovendo a interiorização do gás natural para atender a municípios que têm demanda, como Lagarto, já abastecido com GNC”, ressaltou.

O senador Laércio Oliveira, relator da nova Lei do Gás – marco regulatório que abriu o mercado de gás no país – também reforçou o papel estratégico da Sergas. “Como falar do Sergipe Oil & Gas sem falar da Sergas? Essa empresa tem um papel

fundamental para o desenvolvimento de Sergipe. Cresceu, se modernizou e se tornou um expoente no cenário do gás natural. Sei que todos os profissionais que fazem parte da companhia têm como foco o crescimento do estado, e estou comprometido com esse projeto. A Sergas será sempre uma grande empresa sergipana”, salientou.

Programação da Sergas no SOG 2025

A participação da Sergas no SOG 2025 vai além da feira de negócios. Nesta quarta-feira, o diretor Técnico e Comercial, Pablo Matsuo, participa de uma sessão técnica sobre o trabalho de interiorização do gás natural em Sergipe com o uso do Gás Natural Comprimido (GNC), uma solução logística para levar o insumo a regiões afastadas da rede canalizada.

Na quinta-feira, 24, às 17h, o diretor-presidente Alan Lemos será um dos palestrantes do Congresso SOG, onde apresentará o painel “Mercado de Gás Natural”. A mesa contará, ainda, com a moderação do secretário Valmor Barbosa e a participação de representantes de outras empresas do setor.

Já na sexta-feira, 25, às 16h30, será realizada a apresentação do “Estudo do Mercado de Biometano em Sergipe”, elaborado pela Cibiogás Energias Renováveis em parceria com a Sergas e o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec). O trabalho técnico aponta caminhos para o aproveitamento de fontes renováveis de energia, ampliando as possibilidades da matriz energética do estado.

O SOG 2025 segue até sexta-feira reunindo cerca de 70 marcas expositoras em uma ampla feira de negócios que movimenta a economia local e fortalece parcerias. A programação contempla painéis temáticos, palestras técnicas, visitas a unidades de tratamento de gás e instalações da cadeia produtiva, além da Arena ESG, voltada para discussões sobre práticas sustentáveis no setor.

Texto e Foto: Ascom/Sergas