Sergas terá participação ativa no Sergipe Oil & Gas 2025 em Aracaju

Reconhecido como um dos principais encontros da cadeia de petróleo, gás e energia no Brasil, o evento reunirá especialistas, investidores e empresas para debates, negócios e troca de experiências

A Sergipe Gás S/A (Sergas) será uma das protagonistas do Sergipe Oil & Gas (SOG) 2025, evento que acontecerá entre os dias 23 e 25 de julho de 2025, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Reconhecido como um dos principais encontros da cadeia de petróleo, gás e energia no Brasil, o SOG 2025 reunirá especialistas, investidores e empresas para debates, negócios e troca de experiências sobre o presente e o futuro do setor.

A Sergas, uma das patrocinadoras do evento, terá presença marcante em diferentes frentes. No dia 24 de julho, às 17h, o diretor-presidente da companhia, Alan Lemos, será um dos expositores do Congresso SOG, onde abordará o tema “Mercado de Gás Natural”, trazendo a visão da empresa sobre as oportunidades e os desafios para o desenvolvimento do setor no estado. O congresso ainda terá o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, como moderador, e a participação de representantes de empresas do setor.

Já no dia 23 de julho, o diretor Técnico e Comercial, Pablo Matsuo, participará de uma Sessão Técnica, que discutirá o trabalho de interiorização do gás natural em Sergipe com o uso do Gás Natural Comprimido (GNC), uma das estratégias adotadas pela Sergas para ampliar o acesso ao insumo em regiões mais distantes da rede canalizada.

No dia 25/07, será realizada pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) uma apresentação do Estudo do Mercado de Biometano em Sergipe. Esse trabalho técnico foi realizado pela Cibiogás Energias Renováveis em parceria com a Sergas e o SergipeTec.

Durante todo o evento, a Sergas contará, ainda, com um estande onde realizará rodadas de negócios, apresentações técnicas e institucionais sobre seus projetos em andamento, além de destacar os planos de expansão da rede de gás canalizado em Sergipe.

SOG 2025

O Sergipe Oil & Gas 2025 reunirá cerca de 70 marcas expositoras, em uma ampla feira de negócios com oportunidades para networking e parcerias. A programação inclui painéis temáticos, palestras técnicas, a Arena ESG – espaço dedicado à discussão de práticas sustentáveis – e visitas técnicas a empresas e instalações da cadeia produtiva, como unidades de tratamento de gás, portos e laboratórios.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas por meio do site oficial do evento: sergipeoilgas.com.br.

Por Assessoria de Comunicação/Sergas

Foto: André Moreira