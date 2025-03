Sergipanos podem concorrer a 10 mil vagas gratuitas do Santander para cursos

São cursos relacionados a marketing e comunicação, soft skills, sustentabilidade e ciência de dados

▪Beneficiários terão acesso a plataforma Coursera para certificações profissionais de empresas como IBM, Microsoft, Google e AWS

O Santander firmou uma parceria com a plataforma global de aprendizagem online Coursera, que irá oferecer 10 mil bolsas gratuitas para acessar todo o conteúdo de treinamento da plataforma por um ano. Os contemplados poderão se candidatar a uma das vagas em cursos relacionados com marketing e comunicação, soft skills, critérios de sustentabilidade ESG (ambiental, social e governança), ciência de dados ou cibersegurança, bem como certificações profissionais da IBM, Microsoft, Google ou AWS, entre outros. As inscrições podem ser feitas até 19/03/205 na plataforma Santander Open Academy: https://app.santanderopenacademy.com/pt-BR/program/coursera-professional-certifications

Milhares de cursos e projetos guiados estarão disponíveis para os beneficiários, incluindo certificados profissionais de parceiros como IBM, Meta e Microsoft, com conteúdos disponíveis em 24 idiomas, incluindo espanhol, português, alemão e polonês, garantindo ampla acessibilidade para estudantes de todo o mundo. “A aprendizagem contínua e a requalificação são pilares fundamentais para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, e essa parceria com o Coursera é um grande exemplo desse esforço. Todos os participantes irão evoluir, reorientar suas carreiras e permanecer competitivos em um mundo em constante mudança”, afirma Marcio Giannico, head sênior de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil.

O objetivo deste acordo é promover a empregabilidade e auxiliar os contemplados, por meio da formação ao longo da vida, a progredirem nas suas carreiras profissionais. Os participantes podem obter certificações oficiais após a conclusão dos cursos, e o programa é aberto a todos, independentemente de serem clientes do Banco Santander ou terem diploma universitário.

“O mundo está se movendo em ritmo acelerado, e estudantes e trabalhadores precisam ter acesso a educação e treinamento de alta qualidade em tópicos inovadores em seu idioma local para se preparar para um mercado de trabalho em constante mudança”, diz Karine Allouche, chefe global de empresas do Coursera.

Ascom Santander