Sergipe abre mais de 2,3 mil vagas formais de trabalho no mês de agosto

Sergipe registrou o saldo de 2.330 empregos com carteira assinada em agosto e chegou a 8.711 novos postos formais no acumulado do ano, entre janeiro e agosto. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira, 29 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estado apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupos de atividades econômicas avaliados no oitavo mês de 2025. O destaque foi o setor de Serviços, que gerou 945 novos postos. Na sequência aparecem Construção (706), Comércio (501) e Indústria (190). Apenas a Agropecuária registrou desempenho negativo, de -11 vagas.

As novas vagas com carteira assinada geradas em agosto em Sergipe foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 1.558 postos, contra 772 vagas ocupadas pelas mulheres. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 1.514 vagas no estado. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas em Sergipe em agosto: 1.189.

MUNICÍPIOS – A capital Aracaju foi o município sergipano com maior saldo em agosto, com 1.103 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 197,2 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês aparecem Nossa Senhora do Socorro (241), Lagarto (193) e Itabaiana (174).

NACIONAL – O Brasil superou 1,5 milhão de novos empregos com carteira assinada nos oito primeiros meses de 2025. Entre janeiro e agosto, foram criados 1.501.930 vínculos formais, com saldo positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O resultado eleva para 48,69 milhões o estoque de vínculos no país, um recorde absoluto. Desde o início da atual gestão do Governo do Brasil, em janeiro de 2023, o saldo é de 4,63 milhões de vagas com carteira assinada.

Secom Presidência da República – Foto: Vitor Vasconcelos/ Secom PR