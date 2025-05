Sergipe abre mais de 2,8 mil novos postos formais de trabalho em abril

Sergipe fechou o mês com 2.849 novos postos formais, resultado de 13.442 admissões e 10.593 desligamentos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (28/5) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e abril de 2025, Sergipe tem saldo de 1,6 mil novos empregos formais. Nos últimos 12 meses, o estado abriu 16,4 mil novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em abril, o desempenho positivo foi registrado em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados em Sergipe. O destaque foi o setor de Serviços, que terminou o mês com um saldo de 1,5 mil vagas. Na sequência aparecem Construção (650), Comércio (603) e Agropecuária (99). O setor de Indústria foi o único que apresentou desempenho negativo no estado, com -8 vagas.

As novas vagas com carteira assinada geradas em abril no estado foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino (1.684). Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (2.255) com as vagas no estado. Jovens entre 18 e 24 anos são o grupo com maior saldo de vagas no estado: 1.337.

MUNICÍPIOS – A capital, Aracaju, foi o município sergipano com melhor saldo em abril, com 1,6 mil novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 194,9 mil empregos formais. Na sequência aparecem São Cristóvão (341), Lagarto (197), Itabaiana (122) e Nossa Senhora da Glória (111).

Foto: Secom / PR