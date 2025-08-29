Sergipe abre mais de 6 mil novos postos formais de trabalho de janeiro a julho

Sergipe registrou a abertura de 121 empregos com carteira assinada em julho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira, 27 de agosto, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado do ano, entre janeiro e julho de 2025, o estado acumula 6.402 novos empregos formais.

Em julho, Sergipe apresentou desempenho positivo em três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Comércio, que gerou 317 novos postos. Na sequência aparecem Indústria (172) e Construção (19). Os setores de Agropecuária e Serviços registraram desempenho negativo, de -14 e -371 vagas, respectivamente.

MUNICÍPIOS – Nossa Senhora da Glória foi o município sergipano com melhor saldo em julho, com 152 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 6,2 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado aparecem Itabaiana (129), Lagarto (122) e Nossa Senhora do Socorro (104).

PERFIL DAS VAGAS – As novas vagas com carteira assinada geradas em julho em Sergipe foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 445 postos. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 385 postos. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado em julho: 691.

