Sergipe abre mais de mil novas vagas com carteira assinada em outubro

O estado de Sergipe registrou a abertura de 1.076 empregos com carteira assinada em outubro e chegou ao saldo de 15.784 novos postos formais no acumulado dos dez primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira, 27 de novembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estado sergipano apresentou desempenho positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que gerou 390 novos postos. Na sequência aparecem Construção (383), Comércio (174), Agropecuária (73) e Indústria (56).

As novas vagas em Sergipe foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 613 postos, enquanto as mulheres ocuparam 463 vagas. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 740 postos. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado em outubro: 970.

Municípios – A capital, Aracaju, foi o município sergipano com melhor saldo em outubro, com 485 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 199,6 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês aparecem Lagarto (170), Boquim (109), São Cristóvão (97), Propriá (90) e Nossa Senhora da Glória (87).

