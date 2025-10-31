Sergipe abre quase 6 mil novos postos formais de trabalho em setembro

São 213 mil vagas formais criadas em setembro em todo o país

Sergipe registrou a abertura de 5.962 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 14.773 novos postos formais no acumulado dos nove primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira, 30 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estado apresentou desempenho positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor da Indústria, que gerou 1.585 novos postos. Na sequência aparecem Agropecuária (1.464), Serviços (1.433), Construção (880) e Comércio (600).

As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro em Sergipe foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 4.359 postos, contra 1.603 vagas ocupadas pelas mulheres. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 2.855 postos no estado. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado em setembro: 1.846.

MUNICÍPIOS – A capital, Aracaju, foi o município sergipano com melhor saldo em setembro, com 1.793 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 199,1 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês aparecem Laranjeiras (1.182), Capela (1.110) e Nossa Senhora do Socorro (269)..

NACIONAL – O Brasil chegou ao patamar de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2025, entre janeiro e setembro. Com isso, o número total de vínculos formais ativos atingiu o patamar recorde de 48,9 milhões. Desde janeiro de 2023, são 4,8 milhões de vagas criadas no país.

Em setembro, o saldo ficou positivo em 213.002 postos formais de trabalho, resultado de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos. As 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo, assim como os cinco grupamentos de atividades econômicas avaliados: Serviços, Indústria, Comércio, Construção e Agropecuária. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34.

