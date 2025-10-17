Sergipe Águas Profundas avança com licitação para plataformas FPSO

O Projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) iniciou uma nova etapa com o recebimento de propostas pela Petrobras para contratação das plataformas FPSO (sigla em inglês para produção, armazenamento e transferência) que irão operar na produção de petróleo e gás na costa sergipana.

Três empresas apresentaram candidatura, e a melhor oferta foi feita pela empresa holandesa SBM, com valor orçado em US$ 3,65 bilhões. O processo vem sendo acompanhado ativamente pelo Governo de Sergipe, que participa das articulações para avanço do Seap.

Caso seja validada como vencedora do processo licitatório, a SBM deverá construir e operar a unidade. Ao longo das discussões para avanço do Seap, o Governo de Sergipe estabeleceu aproximação com a SBM, participando de encontros junto à empresa em diversas ocasiões com a presença do governador Fábio Mitidieri.

A contratação das unidades flutuantes FPSO segue o modelo de licitação BOT, no qual a estatal reassume as unidades após a construção das embarcações e fase inicial de operações. Com a adoção do sistema, a Petrobras teve o propósito de viabilizar o início do projeto, após adiamentos na licitação. A primeira extração do Seap está prevista para 2030, de acordo com o Plano Estratégico da companhia.

O Seap representa o futuro do setor energético brasileiro, com operação localizada na Bacia Sergipe-Alagoas e dividida em dois módulos. O Seap 1 integra as jazidas pertencentes aos campos de Agulhinha, Agulhinha Oeste, Cavala e Palombeta, e o Seap 2 abrange jazidas pertencentes aos campos de Budião, Budião Noroeste e Budião Sudeste.

As unidades terão capacidade de processar 120 mil barris por dia (bpd) de petróleo e até 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia. O gás será especificado e exportado diretamente para venda, sem necessidade de tratamento adicional em terra. O projeto inclui ainda a implantação de um gasoduto com capacidade de escoar 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Por Agência Sergipe

Foto: Divulgação / Petrobras