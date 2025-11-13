SERGIPE ALCANÇA O MAIOR NÚMERO DE JOVENS APRENDIZES DA HISTÓRIA DO ESTADO; MAIS DE 6 MIL JOVENS APRENDIZES

Sergipe alcançou mais um recorde na geração de emprego e renda. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referentes a setembro de 2025, Sergipe alcançou o maior número de vínculos de aprendizagem profissional de sua história, com 6.254 jovens aprendizes registrados.

As informações foram analisadas pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

O número alcançado pelo estado corresponde a 1,7% do total de vínculos formais registrados em Sergipe. Ao comparar essa proporção aos demais estados do país, Sergipe apresenta o quinto melhor resultado do Brasil e o primeiro do Nordeste. Comparando os dados de setembro de 2022, quando o número de jovens aprendizes era de 4.659, a gestão estadual observa um crescimento de 34,2% em relação ao mesmo mês em 2025.

Ainda conforme o Caged, em setembro de 2025, os setores que englobaram o maior número de vínculos na aprendizagem profissional no estado foram: Serviços, com 2.671 jovens aprendizes (1,5% do total de 176.302 empregos formais no setor); seguido pelo Comércio, com 1.459 jovens aprendizes (1,8% do total de 83.181 vínculos formais na área); Indústria, com 1.254 jovens aprendizes (2,3% do total de 53.876 empregos formais no setor); Construção, com 727 vínculos de aprendizagem profissional (2,3% do total de 31.952 vínculos formais na área).

Feirão de Aprendizagem

Com o objetivo de melhorar ainda mais os resultados em Sergipe, nos próximos dias 13 e 14 de novembro, será realizado o 1º Feirão Sergipano de Aprendizagem Profissional promovido Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE/SE), em parceria com o Fórum Estadual Aprendizagem Profissional (Feap/SE).

O secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, destacou que a aprendizagem profissional é uma ponte entre o conhecimento e a oportunidade. “Alcançar o maior número de jovens aprendizes da nossa história é uma conquista coletiva, fruto de um trabalho em rede que integra Estado, sistema de justiça, setor produtivo e entidades formadoras em torno de um mesmo propósito: abrir portas para o futuro da juventude sergipana. Esse resultado só foi possível graças à governança colaborativa construída no âmbito do Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional (FEAP-SE), que reúne instituições comprometidas com a inclusão produtiva e o desenvolvimento social”, ressaltou.

O Feirão visa promover a integração entre jovens estudantes, entidades formadoras habilitadas e empresas do estado, fomentando a ampliação e diversificação da aprendizagem profissional em Sergipe. Para isso, o Feirão será dividido em dois dias: um dedicado às empresas que desejam se adequar à cota de aprendizes (13/11) e outro dedicado aos jovens (14/11).

O primeiro dia, realizado no Ministério Público de Sergipe (das 8h às 12h30), em Aracaju, será dedicado às empresas, com o objetivo de sensibilizá-las sobre a importância e as vantagens da contratação de jovens aprendizes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, com palestras e oportunidades de diálogo com entidades formadoras.

Já o segundo dia, que acontecerá no Ginásio Constâncio Vieira (a partir das 8h), também na capital sergipana, terá como foco os jovens aprendizes (de 14 a 22 anos). Eles terão acesso a palestras, oficinas, contato com entidades formadoras, além de poderem realizar inscrição e participar de entrevistas no próprio Feirão, priorizando a contratação de perfis de vulnerabilidade social, conforme a legislação.

Para o procurador do Trabalho, Alexandre Alvarenga, coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), a aprendizagem profissional é um instituto de suma importância para a promoção do trabalho para adolescentes, por ser a porta de entrada para o mercado de trabalho.

“Por meio disso, adolescentes a partir de 14 anos são inseridos gradativamente no mercado de trabalho com uma carga horária reduzida, conciliando a necessidade de conhecimento teórico e prático na medida do possível, sem prejudicar os seus estudos. O jovem aprendiz pode, a depender do seu desempenho, ser contratado por tempo indeterminado no futuro, a partir dos 16 anos, em trabalhos não proibidos, que são aqueles previstos na CLT, até os 18 anos, quando o adolescente adquire capacidade de trabalho plena”, explicou.

O Feirão Sergipano de Aprendizagem Profissional pretende ofertar vagas para jovem aprendiz, contribuindo não só à juventude sergipana que busca por oportunidades profissionais, mas também às empresas a cumprirem suas metas em relação à cota mínima de jovens aprendizes. Durante o Feirão, será criado um banco de currículos, com direcionamento de vagas posteriores ao evento, garantindo aos participantes oportunidades reais.

