Sergipe apresentou aumento na produção de petróleo em dezembro

A produção de petróleo em Sergipe registrou um aumento significativo em dezembro de 2024. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o estado alcançou uma média de 12,7 mil barris por dia (bpd), representando uma alta de 10,1% em relação ao mês anterior e 54,3% quando comparado a dezembro de 2023. Esse avanço é reflexo de uma série de esforços empreendidos pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), para fortalecer o setor petrolífero no estado.

Em dezembro de 2024, a produção de petróleo em Sergipe foi dominada pela extração em terra, que representou 99% do total, com uma média de 12,5 mil barris por dia (bpd). Esse segmento registrou um aumento de 10,2% em comparação com novembro de 2024 e uma alta de 55,9% em relação a dezembro de 2023. No acumulado de 2024, a produção em terra cresceu 51,3%, consolidando-se como a principal fonte de petróleo no estado.

Em dezembro de 2024, Sergipe extraiu cerca de 1,96 milhão de metros cúbicos (m³), representando um aumento de 3,7% em comparação com o mês anterior e de 5,0% em relação a dezembro de 2023. No acumulado de 2024, a produção de gás natural atingiu aproximadamente 22,1 milhões de metros cúbicos, marcando um crescimento de 15,8% no comparativo com o ano anterior.

A maior parte da produção de gás natural, 97,1% do total, foi extraída em terra, totalizando cerca de 1,90 milhão de metros cúbicos (m³). A produção marítima, com 57 mil metros cúbicos (m³), representou apenas 2,9% da produção total no mês.

“Ao observarmos os resultados de 2024, é claro que Sergipe tem se destacado no crescimento da produção de petróleo e gás natural. O aumento expressivo na produção de petróleo em terra, em comparação com o ano passado, reflete o esforço contínuo do Governo de Sergipe e da Sedetec para atrair novos investimentos e fortalecer o setor. O aumento na produção de gás natural indica que estamos no caminho certo para consolidar Sergipe como um polo energético importante no Brasil”, avaliou o gestor da Sedetec, Valmor Barbosa.

Exportação

Em 2024, o petróleo foi o material mais exportado em Sergipe, influenciando significativamente nos bons resultados para a balança comercial. No último ano, foi registrado saldo positivo de US$ 23,9 milhões. Foi a terceira vez desde o começo da série histórica (1997) que Sergipe fecha sua balança comercial de forma positiva.

A participação do produto ‘Óleos brutos de petróleo’ foi de 56,2% no total de exportações realizadas por Sergipe ao longo do ano, gerando uma receita de US$ 237 milhões. O principal destino da exportação desse produto foram os Países Baixos – Holanda, com 25,5%.

Foto: Arthuro Paganini