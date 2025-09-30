SERGIPE ATINGE NOVO RECORDE HISTÓRICO COM ESTOQUE DE MAIS DE 351 MIL NOVOS EMPREGOS FORMAIS EM AGOSTO

Sergipe alcançou novo recorde histórico na geração de emprego em agosto de 2025. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira, 29, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Sergipe superou mais uma vez o recorde de trabalhadores com carteira assinada e registrou o maior estoque de cargos formais da série histórica, totalizando 351.367 postos de trabalho.

Em agosto, Sergipe registrou um saldo positivo de 2.330 novos empregos formais. Considerando os últimos 12 meses (setembro de 2024 a agosto de 2025), o estado apresentou crescimento acima da média nacional (3,04%), com variação equivalente a 4,47%. Sergipe ocupa a 6ª posição no ranking nacional e 3ª posição no ranking regional.

Para o secretário da Seteem, Jorge Teles, os bons resultados são fruto do investimento contínuo na geração de emprego e renda. “Esses são fruto de uma política de desenvolvimento coordenada pelo governador Fábio Mitidieri, que alia investimento público, atração de novos negócios e valorização da mão de obra sergipana. O governo tem apostado na qualificação profissional, na aproximação entre trabalhadores e empresas por meio da plataforma GO Sergipe, e no apoio a setores estratégicos como indústria, comércio, turismo e construção. Essa combinação tem garantido que o crescimento econômico se traduza efetivamente em mais empregos e renda para a nossa população”, enfatizou.

Ainda sobre o saldo positivo de agosto, a geração de oportunidades foi alavancada, principalmente, pelo setor de Serviços, que concentrou o maior saldo de empregos com 945 postos de trabalho; seguido pela Construção Civil, que registrou 706 postos; Comércio, com 501 postos; e Indústria com 190 postos. No acumulado de 2025, o estado já soma 8.711 novos postos de trabalho; e, nos últimos 12 meses, o saldo positivo chega a 15.043 empregos.

“É um marco que mostra a força da nossa economia e, sobretudo, a confiança do setor produtivo. Outro ponto importante é a diversificação: os serviços continuam liderando, mas tivemos crescimento expressivo também na construção civil, no comércio e na indústria, demonstrando que o dinamismo do emprego está se espalhando por diferentes áreas da economia sergipana”, ressaltou Teles.

