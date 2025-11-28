Sergipe avança com mais de mil novos empregos formais em outubro e diversidade no mercado

Sergipe apresentou um saldo positivo de 1.076 novos postos de trabalho, em outubro de 2025. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quinta-feira, 27, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Sergipe alcançou a marca de 358.460 pessoas trabalhando com carteira assinada, e revela um mercado mais jovem, diverso e com maior participação feminina.

Considerando os últimos 12 meses (novembro de 2024 a outubro de 2025), Sergipe apresentou 15.299 novos postos de trabalho e teve um crescimento 4,46% na variação relativa do estoque de empregos, alcançando o quinto lugar no ranking nacional e o terceiro lugar no ranking regional. Já no acumulado de 2025, o estado já soma 15.784 novos postos de trabalho.

Ainda sobre o saldo positivo de outubro, a geração de oportunidades foi alavancada, principalmente, pelo setor de serviços, que concentrou o maior saldo de empregos, com 390 postos de trabalho; seguido pela construção civil, que registrou 383 postos de trabalho; comércio, com 174 postos; agropecuária, com 73 postos; e indústria, com 56 postos de trabalho.

O Governo de Sergipe vem fortalecendo seu ambiente de negócios com uma combinação de responsabilidade fiscal, segurança pública e investimentos estratégicos que tornam o estado cada vez mais atraente para novos empreendimentos. A conquista da nota A na Capag, concedida pelo Tesouro Nacional, garante a Sergipe credibilidade e capacidade para captar investimentos com as melhores condições do país. Aliado a isso, o estado se consolidou como o mais seguro do Nordeste, fator decisivo para empresas que buscam estabilidade para operar e expandir. O robusto programa de infraestrutura e a política de estímulo ao turismo, que ampliou o fluxo de visitantes em 33,77%, reforçam ainda mais esse ambiente positivo. Como resultado direto, somente entre 2023 e outubro de 2025, Sergipe assegurou R$ 1,7 bilhão em novos investimentos de capital privado, impulsionados pelos incentivos fiscais e locacionais, fortalecendo a economia e abrindo caminho para a geração contínua de empregos.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, os resultados da pesquisa demonstram a transformação da realidade de milhares de sergipanos. “O que mais nos anima é que esse crescimento tem rosto, identidade e novas histórias. As mulheres ampliaram sua participação nas vagas abertas, os jovens estão entrando com mais força no mercado formal, quase 90% das vagas geradas no mês foram ocupadas por pessoas de 18 a 24 anos. E os trabalhadores pardos e pretos seguem ganhando espaço. Ou seja, estamos falando de um mercado mais diverso, mais equilibrado e com oportunidades chegando a quem mais precisa. Programas estruturantes, como o Primeiro Emprego, mostram que política pública bem planejada transforma realidades”, destacou.

Gênero, raça e faixa etária

O mercado de trabalho tem se movimentado e alguns grupos em especial estão ganhando mais espaço nas novas oportunidades. Em outubro de 2025, por exemplo, as mulheres passaram a ocupar uma fatia maior das vagas abertas: elas já representam 43,03% do saldo de empregos, um avanço em relação ao mesmo mês do ano anterior (40,59%). Os homens continuam com maioria, mas a diferença vem encurtando, indicando um cenário mais equilibrado.

A juventude segue sendo protagonista nesse crescimento: quase 9 em cada 10 vagas geradas no mês foram ocupadas por pessoas de 18 a 24 anos, um sinal de que jovens estão encontrando mais oportunidades para o primeiro emprego ou para ingressar de vez no mercado formal. Já entre os adultos, a faixa de 30 a 39 anos teve o segundo melhor desempenho.

Criado pelo Governo de Sergipe e executado pela Seteem, o Programa Primeiro Emprego (PPE), voltado para jovens de 18 a 29 anos, combina formação teórica e prática para preparar novos talentos para o mercado de trabalho. O resultado já é evidente: mais de 45% dos participantes conquistaram seu primeiro emprego com carteira assinada, mostrando a força do programa na transformação da vida dos jovens sergipanos e na ampliação das oportunidades de inserção profissional no estado.

A diversidade racial também aparece retratada nos números. As populações parda (64,8%) e preta (14,9%) lideram as contratações, com 79,7% dos novos vínculos, seguida por pessoas brancas (34,3%). Outro ponto que se destaca é o nível de escolaridade dos trabalhadores contratados. Pessoas com ensino médio completo responderam por quase 70% das vagas abertas no mês.

No conjunto, esses dados ajudam a entender o perfil de quem está entrando no mercado de trabalho em Sergipe: jovens, majoritariamente com ensino médio completo, e com maior participação feminina e racialmente diversa. Um retrato que vai além das estatísticas e que revela transformações importantes na vida de milhares de sergipanos.

