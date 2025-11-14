Sergipe avança e desemprego atinge a menor taxa da última década. Dados do IBGE confirmam a evolução

Sergipe comemora, mais uma vez, a redução da taxa de desemprego. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 14, a taxa de desocupação caiu de 8,1%, no segundo trimestre de 2025, para 7,7% no terceiro trimestre. Esse é o menor índice registrado pelo estado na série histórica do estudo, iniciado em 2012. Os dados demonstram o resultado positivo de políticas públicas adotadas pelo Governo de Sergipe para fortalecer o mercado de trabalho e ampliar oportunidades para a população.

O índice em Sergipe ficou abaixo do registrado no Nordeste (7,8%) e acompanhou o movimento de recuperação da economia nacional, que registrou taxa de 5,6%. Para o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, o novo recorde é reflexo direto de ações estruturadas de geração de emprego e renda. “A queda histórica da taxa de desocupação mostra que estamos no caminho certo. O Governo de Sergipe tem atuado de forma firme para ampliar oportunidades, qualificar trabalhadores e estimular a economia. Os números da Pnad refletem não apenas mais pessoas ocupadas, mas também empregos melhores, mais formais e com melhor renda”, destaca.

Para chegar a esse cenário, a gestão estadual tem priorizado a implementação de políticas públicas para alavancar a geração de emprego e renda. Isso acontece por meio da criação de um ambiente favorável para a atração de investimentos, do fortalecimento das cadeias produtivas e da ampliação de cursos de qualificação profissional de acordo com as necessidades reais de cada região sergipana. O resultado disso é a redução da taxa de desemprego de 12% no quarto trimestre de 2022, para 7,7% no terceiro trimestre de 2025.

Rendimento cresce

Analisados pelo Observatório do Trabalho da Seteem, os dados também demonstram que o rendimento médio mensal real habitualmente recebido pelos trabalhadores sergipanos chegou a R$ 2.905, o maior entre os estados do Nordeste. O valor representa um aumento de 13,3% em relação ao trimestre anterior e 19,6% em comparação ao mesmo período de 2024.

Na comparação com o último trimestre de 2022, quando o rendimento do sergipano estava em R$ 2.245, a alta é de 29,4%. Em cerca de três anos da atual gestão estadual, os números mostram que, além de mais oportunidades, Sergipe está gerando empregos de melhor qualidade e capacidade de remuneração.

Informalidade cai

A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio evidencia ainda que o trabalho informal em Sergipe caiu para 47,5%, redução de 1,6 ponto percentual (p.p.) na comparação ao trimestre anterior e de 2,8 p.p. em relação ao mesmo período de 2024. Essa é a menor taxa de informalidade da série histórica de Sergipe. O estado segue em trajetória consistente de redução, acompanhando as transformações no mercado de trabalho local.

A queda está associada às políticas de incentivo à formalização e ao incremento de vagas formais, especialmente em setores que receberam estímulos do Governo do Estado, como comércio e serviços. Para o secretário da Seteem, Jorge Teles, os resultados confirmam a efetividade das ações implementadas pelo Governo do Estado. “Sergipe é uma terra de oportunidades. O estado vive um momento de fortalecimento do mercado de trabalho. Com um cenário de mais empregos, queda da informalidade e renda em crescimento, Sergipe consolida um ambiente de negócios mais favorável e reafirma o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento econômico e social”, afirma.

