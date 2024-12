Sergipe avança na expansão do gás natural e impulsiona o desenvolvimento

O ano de 2024 foi um marco para o setor energético de Sergipe, com expressivos avanços na expansão e modernização da rede de gás natural. O Governo do Estado, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas), autorizou projetos estratégicos que levarão o gás natural ao interior do estado, começando pelos municípios de Lagarto e Umbaúba. Com um investimento previsto de R$ 28,4 milhões para 2025, a Sergas aposta na interiorização e expansão da rede, incluindo melhorias nas estações e novas conexões inicialmente para indústrias e postos de combustível, e naturalmente expandirá para comércio e residências.

O projeto de expansão em Lagarto inicia-se com a indústria Maratá, âncora do projeto. A obra inclui a construção de uma estação de descompressão e o fornecimento inicial de dez mil metros cúbicos por dia, com previsão de início para maio de 2025. Em uma segunda fase, o gás natural deverá beneficiar setores como centros de saúde, comércio, restaurantes, postos de combustível, condomínios residenciais, entre outros.

Já em Umbaúba, o foco está no transporte de carga pesada, atendendo à frota de caminhões e carretas que circulam diariamente pela região. A iniciativa reforça o papel do gás natural como um aliado estratégico para a economia do estado e a descarbonização do sistema de transporte rodoviário.

Barra dos Coqueiros

Outro destaque em 2024 foi o avanço no projeto para fornecimento de gás natural em Barra dos Coqueiros, fruto de um Termo de Cooperação Técnica entre o município, a Prefeitura de Aracaju e a Sergas. Com um investimento de R$ 10 milhões, o projeto prevê a construção de um gasoduto conectando a capital à Barra.

O projeto da Barra dos Coqueiros será executado em três fases. A primeira, com previsão inicial para 2025, atravessará a ponte Construtor João Alves em direção ao Centro, abrangendo seis quilômetros de canalização. A segunda fase chegará até a Atalaia Nova, conectando diversos empreendimentos na região. A terceira e última etapa contemplará a região norte beneficiando diversos condomínios residenciais. Está prevista, também, a implantação de uma estação de medição da UTE Porto de Sergipe I, na Eneva.

“Esse é um sonho antigo da população da Barra dos Coqueiros, que agora se torna realidade. O gás natural trará desenvolvimento, fomentará a indústria e fortalecerá o comércio local. Agradecemos ao governador Fábio Mitidieri e todos os envolvidos nesse projeto histórico”, ressaltou José Matos, diretor-presidente da Sergas.

São Cristóvão

Em razão da nova indústria Maratá que se estabelecerá no novo Distrito Industrial de São Cristóvão, a Sergas estará levando, a partir de 2025, um gasoduto com nove quilômetros de extensão saindo de Nossa Senhora do Socorro. O investimento será de R$ 10 milhões.

Já os moradores de condomínios do conjunto Rosa Elze passarão a contar, muito em breve, com gás natural canalizado, garantindo maior praticidade, segurança e sustentabilidade no fornecimento de energia. A Sergas segue avançando com as obras do Ramal Rosa Elze (Fase 3), que integram o plano de expansão da empresa na região.

O projeto envolve a instalação de três quilômetros de tubulação. Para tornar essa infraestrutura uma realidade, a Sergas está investindo R$ 1 milhão, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população.

Avanços no uso do gás natural

Desde o início de 2024, já são 4.165 unidades que passaram a utilizar o gás natural canalizado fornecido pela companhia em todo o estado, entre condomínios residenciais, indústrias e comércios, totalizando um investimento de mais de 8,3 R$ milhões em obras de expansão e ligação.

A empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e ambiental. A cada dia, novos clientes buscam a companhia para firmar contrato de fornecimento de gás, consolidando a Sergas com uma empresa de destaque no segmento energético em Sergipe.

GNV: combustível limpo e econômico

Em 2024, a Sergas intensificou a divulgação dos benefícios do Gás Natural Veicular (GNV), conhecido por sua eficiência e menor impacto ambiental. Além de gerar economia para os motoristas, o GNV reduz significativamente a emissão de poluentes, tornando-se uma escolha sustentável para o setor de transporte. Em 2024, quatro novos postos de combustível passaram a integrar o grupo de postos que fornecem GNV à população.

Para facilitar o acesso ao combustível limpo e menos poluente, a empresa disponibiliza uma lista atualizada de postos habilitados no estado, incentivando o uso deste combustível que alia economia e preservação ambiental. O ano de 2024 termina com 35 postos em Sergipe fornecendo GNV.

O futuro do gás natural em Sergipe

Com o apoio do governador Fábio Mitidieri, que recentemente ampliou a participação do estado na Sergas ao adquirir as ações da Norgás, o governo reforça o compromisso com a importância da Companhia como vetor de desenvolvimento para o estado, com foco na ampliação de clientes e interiorização do gás natural. “Esses investimentos demonstram a importância do gás natural para o desenvolvimento energético e econômico de Sergipe. O governador sempre destacou a necessidade de levar esse recurso para mais regiões, fortalecendo a infraestrutura do estado”, enfatizou José Matos.

Com as ações a partir de 2025, Sergipe segue avançando no uso do gás natural como vetor de desenvolvimento sustentável, fortalecendo a economia local e promovendo uma melhor qualidade de vida para a população.

Foto: Igor Matias