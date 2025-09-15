SERGIPE BATE MAIS UM RECORDE E REGISTRA AUMENTO DE 10,8% NO FLUXO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO EM AGOSTO

Em agosto deste ano, o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou crescimento de 10,8% no fluxo de passageiros em comparação ao mesmo período de 2024.

O registro foi feito pela Aena Brasil, que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana. O resultado, mais um recorde do turismo sergipano, é fruto do trabalho intenso, estratégico e contínuo do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), para consolidar o estado como um destino turístico cada vez mais desejado.

De acordo com a Aena Brasil, de 1º a 31 de agosto, o fluxo foi de 114.271 passageiros, sendo 58.790 embarques e 54.604 desembarques. Também foram contabilizadas 1.369 operações (voos), o equivalente a um aumento de 4,7% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado, de janeiro a agosto, o crescimento foi de 8,3%, referente ao fluxo de 886.227 passageiros. Além disso, foram 10.362 operações no acumulado dos oito primeiros meses de 2025, que também equivalem a um acréscimo de 8,3%.

A secretária de Estado do Turismo em exercício, Daniela Mesquita, comemora os resultados positivos, especialmente por se tratar da baixa temporada, o que demonstra como o destino Sergipe vem se consolidando no mercado nacional, atraindo e encantando mais turistas. Ela destaca, ainda, que, por mais um mês consecutivo, Sergipe ampliou o fluxo de passageiros no aeroporto em relação ao ano passado. “Também é importante ressaltar que o fluxo foi mantido acima dos 100 mil passageiros. Isso é mais um recorde, fruto das ações estratégicas e contínuas que o Governo de Sergipe, por meio da Setur, vem desenvolvendo desde 2023, com vultosos investimentos. Nesse sentido, vale destacar que os eventos captados e apoiados pelo Governo do Estado, realizados no mês de agosto, também contribuíram para essa alta”, salienta.

Daniela Mesquita reforça que a pasta vai continuar intensificando o trabalho para alcançar novos recordes também durante a alta temporada. “Estamos divulgando e promovendo o destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas para o estado, por meio de participações em mais feiras nacionais e realização de mais blitze, roadshows e caravanas, onde mostramos o imenso potencial turístico de Sergipe. Agora, nosso foco é o verão e as inúmeras opções para o turismo sol e praia, como as belezas naturais, e os eventos que acontecerão na alta estação”, explica Daniela.

Foto: Max Carlos/Setur