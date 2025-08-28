Sergipe bate recordes no turismo e arrecadação ultrapassa R$ 350 mi

O primeiro semestre de 2025 foi bastante positivo para o turismo em Sergipe. É o que evidencia um levantamento realizado pela Fecomércio São Paulo, em parceria com a Fecomércio Sergipe, que apontou crescimento de 5,7% no faturamento do setor entre os meses de janeiro e junho em comparação ao mesmo período de 2024. Assim, nesses seis meses iniciais, foram contabilizados R$ 358 milhões, e há a expectativa de que até o final deste ano, a arrecadação ultrapasse os R$ 700 milhões, superando os R$ 630 milhões registrados no ano passado.

O resultado histórico, que representará o maior faturamento turístico da história de Sergipe, é fruto da política pública implementada pelo Governo do Estado desde 2023, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), para o fortalecimento do setor.

“Estamos muito felizes com esse resultado semestral, que reflete o trabalho incansável do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo e de importantes parcerias, em promover e divulgar o nosso destino nos principais mercados emissivos de turistas para Sergipe. Mostra que estamos no caminho certo, pois o governador Fábio Mitidieri sempre vislumbrou como o turismo é um impulsionador fundamental para o desenvolvimento da nossa economia”, pontuou o secretário da Setur, Marcos Franco.

Marcos também ressaltou como importante mais um reflexo desse crescimento: o fato de Sergipe ter alcançado posições de destaque em níveis regional e nacional. Agora, o estado ocupa a 4ª colocação no Nordeste e o 9º lugar no Brasil em faturamento acumulado do turismo em 2025. Vale ressaltar que os segmentos de lazer e o de eventos foram responsáveis por tornar Sergipe um destino cada vez mais procurado e consolidado.

Nesse contexto, o período junino, marcado por festas tradicionais e eventos culturais, com destaque para o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju, teve papel essencial no fortalecimento da economia do turismo, estimulando as redes hoteleira e de bares e restaurantes, além do comércio e de serviços relacionados. Isso também é reflexo do calendário de eventos cada vez mais estruturado. Diante disso, Sergipe se prepara para registrar em 2025 o maior faturamento turístico da história, consolidando-se como destino competitivo e em expansão no mercado nacional.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, enfatizou que os números apontados pelo levantamento confirmam a força do turismo como vetor de desenvolvimento econômico: “Estamos vivendo um momento muito positivo para Sergipe. O turismo de lazer e de eventos está cada vez mais presente no nosso dia a dia, gerando emprego, renda e fortalecendo toda a cadeia do comércio de bens, serviços e turismo. Superar a marca de R$ 700 milhões será um marco histórico e mostra que Sergipe entrou, definitivamente, na rota do turismo competitivo e de qualidade”.

Foto: Max Carlos/Setur