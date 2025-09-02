Sergipe conquista 1º lugar em agilidade para abrir empresas no Brasil

O Estado de Sergipe alcançou um recorde, este ano, ao registrar, no mês de agosto, o menor tempo médio de abertura de empresas no país: apenas 5 horas e 30 minutos, segundo dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). O avanço é reflexo de um conjunto de medidas estratégicas conduzidas pela gestão estadual, através da Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), como a implantação do Sistema de Licenciamento Integrado (SLIN) e a ampliação das parcerias com prefeituras, que têm agilizado a emissão de licenças municipais.

De acordo com a presidente da Jucese, Nayara Brito, o dado significa que processos que, antes, levavam dias podem ser concluídos em poucos minutos, garantindo maior agilidade e segurança para quem deseja empreender, gerar empregos e movimentar a economia local. “Nosso compromisso é tornar Sergipe um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo. Alcançar esse recorde de apenas cinco horas para a abertura de empresas comprova que, com planejamento, tecnologia e integração entre instituições, conseguimos modernizar a gestão pública e oferecer serviços mais ágeis e de excelência à população”, destacou.

Outra iniciativa que promete ampliar ainda mais a competitividade é o lançamento do Ranking de Agilidade dos Municípios, ferramenta desenvolvida pela Jucese que irá monitorar e reconhecer mensalmente as cidades mais rápidas na formalização de novos negócios. A proposta é estimular a melhoria contínua dos serviços municipais e criar um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em todo o estado.

Os investimentos constantes em tecnologia, capacitação e parcerias institucionais têm sido fundamentais para simplificar, modernizar e dar mais transparência aos processos empresariais. A expectativa é de que os avanços se traduzam no aumento da abertura de novas empresas e no fortalecimento da economia, consolidando Sergipe como um polo emergente de desenvolvimento e inovação no Brasil.

Ranking Geral

Divulgado mensalmente pela Receita Federal no painel Mapa de Empresas, o Ranking Nacional de Tempo de Abertura de Empresas mede a média de horas ou dias que estados, capitais e municípios levam para concluir todas as etapas de constituição de um novo CNPJ, da viabilidade ao registro na Junta Comercial.

O levantamento considera, também, o período em que o processo permanece sob responsabilidade do empreendedor e aponta atualmente uma média nacional de cerca de 24 horas, com variações significativas entre as unidades federativas. Além de orientar gestores públicos e empresários, o ranking funciona como termômetro da eficiência regulatória no Brasil, auxiliando na formulação de políticas de desburocratização e permitindo comparações entre estados e municípios.

Foto: Thiago Santos