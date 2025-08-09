Sergipe conquista 3º lugar no ranking de vendas na 25ª Fenearte

Com apoio do Governo de Sergipe, os 12 artesãos sergipanos que participaram da 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) faturaram R$ 401.189 em vendas, durante o período de 9 a 20 de julho, duração da feira, que aconteceu em Olinda, Pernambuco. Esse resultado colocou Sergipe em terceiro lugar no ranking do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), que apurou uma movimentação de mais de R$ 5,8 milhões entre todos os estados participantes.

No pódio do maior número de vendas, também estão os estados de Pernambuco (1º lugar) com mais de R$ 461 mil em vendas e do Acre (2º lugar) com mais de R$ 409 mil. Em relação a 2024, quando Sergipe ficou em 5º lugar, com R$ 327.651 em vendas, o resultado deste ano apresentou um crescimento de 22,4%.

A participação de artesãos e artesãs sergipanos na Fenearte teve o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que propiciou logística, passagens, hospedagem e ajuda de custo para os 12 representantes do artesanato dos municípios de Aracaju, Divina Pastora, Itaporanga d’Ajuda, Laranjeiras, Pirambu, Santana do São Francisco e São Cristóvão, que levaram as tipologias crochê, renda irlandesa, palha de ouricuri, torção de arame, madeira, cerâmica e pintura livre.

Para a diretora do Artesanato, Daiane Santana, o resultado positivo é fruto do investimento da Secretaria do Trabalho no potencial criativo dos artesãos e artesãs sergipanos. “Um dos fatores que consagra Sergipe como um expoente à frente de outros estados e que contribui claramente para a grande expansão da comercialização do artesanato é o acolhimento de pessoas profissionais da arte. É entender e enxergar nos artesãos potenciais econômicos e potenciais criativos. Sergipe vem passando por um processo de inovação, de criatividade, por meio da Seteem, que impulsiona curadorias, qualificações, cursos que propiciam, naturalmente, esse despertar, essa expansão”, explicou.

Texto e foto ASN