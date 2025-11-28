SERGIPE CONSOLIDA PROTAGONISMO ENERGÉTICO: PETROBRAS CONFIRMA INVESTIMENTOS NO PROJETO ÁGUAS PROFUNDAS

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) celebrou o novo avanço do projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), confirmado no Plano Estratégico 2026–2030 da Petrobras, aprovado pelo Conselho de Administração da companhia.

A inclusão do projeto no plano de investimentos marca a consolidação de Sergipe como uma das principais novas fronteiras energéticas do Brasil.

O SEAP prevê duas unidades de produção (FPSOs), com capacidade combinada para processar 240 mil barris de petróleo e 18 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, a partir de 2030. O empreendimento representa um marco histórico para a economia sergipana e para o setor energético nacional, atraindo investimentos bilionários e geração de empregos diretos e indiretos.

“É mais uma excelente notícia para Sergipe. Primeiro veio a licitação dos navios-plataforma, e agora temos o investimento garantido no plano estratégico da Petrobras. Essa conquista coloca nosso estado definitivamente no mapa do futuro energético do país”, afirmou o senador Laércio Oliveira.

O Plano Estratégico 2026–2030 da Petrobras prevê US$ 109 bilhões em investimentos, sendo US$ 69,2 bilhões destinados à área de Exploração e Produção (E&P) — segmento em que o SEAP se destaca. O documento também reforça a importância de Sergipe na ampliação da oferta nacional de gás natural, essencial para a segurança energética e o desenvolvimento industrial do país.

A confirmação do projeto ocorre poucos dias após outro avanço importante: a aprovação da proposta técnica da empresa SBM Offshore para a construção dos navios-plataforma do SEAP, conforme noticiado recentemente no portal do senador.

Durante a Conferência Ibero-Brasileira de Energia 2025, realizada em Lisboa, Laércio Oliveira já havia apresentado Sergipe como uma das novas fronteiras energéticas do país, destacando o papel do estado no fornecimento de gás natural e na atração de investimentos estruturantes.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, Marcelo Menezes, reforçou o impacto do anúncio. “O marco de início de operação do SEAP 2 em 2030, constante do Planejamento da Petrobras, reforça a expectativa da Decisão Final de Investimento (FID) e contratação dos FPSOs ainda no primeiro trimestre de 2026. A entrada em operação do SEAP 1 deverá ser defasada em um ano do início do SEAP 2”, disse.

“Importante destacar que, com a decisão de investimento, passaremos a ter um cronograma de atividades a serem desenvolvidas para a implantação de toda a infraestrutura subaquática, contemplando sistemas de produção e injeção para interligação dos poços no leito marinho ao navio-plataforma. Também será iniciada a implantação do gasoduto de escoamento com 100 km no mar e 28 km em terra. Este programa trará impactos na economia do Estado já a partir do próximo ano, com a chegada de empresas que virão desenvolver essas atividades, gerando empregos e oportunidades para empresas locais”, completou Marcelo Menezes.

“Essa sequência de boas notícias é fruto de muito trabalho e de uma visão de futuro. Sergipe será um polo estratégico na transição energética brasileira, com potencial para gerar riqueza, empregos e segurança energética para o país”, completou o senador.

Texto e foto Carlos Passos