Sergipe contribui para a Declaração Final da cúpula social do G20, no Rio

O Governo de Sergipe foi destaque no G20 Social, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 14 e 16 de novembro, ao apresentar o impacto do Programa Primeiro Emprego no combate às desigualdades e na inserção de jovens no mercado de trabalho. Com seu modelo inovador de governança colaborativa, a experiência sergipana serviu como contribuição para a formulação da Declaração Final do evento, entregue neste sábado, 17, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou a importância de iniciativas concretas para o desenvolvimento socioeconômico inclusivo.

A Declaração Final do G20 Social ressalta a urgência de implementar políticas públicas voltadas para a capacitação profissional e a inclusão produtiva, tema central do debate do programa sergipano:

(…) Reafirmamos a centralidade do trabalho decente, conforme os padrões da OIT, como elemento essencial na superação da pobreza e das desigualdades. É crucial combater o trabalho escravo, infantil, o tráfico humano e todas as demais formas de exploração e de precarização do trabalho. Enfatizamos a defesa da formalização do mercado de trabalho e de economias inclusivas e contra-hegemônicas, como a economia popular e solidária, cooperativas, cozinhas solidárias e o reconhecimento e valorização da economia de cuidados. É essencial assegurar que todos, especialmente jovens, população negra, mulheres e os mais vulneráveis, tenham acesso a empregos dignos, sistemas de seguridade e proteção social e à ampliação dos direitos sindicais. (…)

Uma prova de que programas locais podem gerar impacto significativo em contextos globais, inspirando outros países a adotarem práticas semelhantes. O governador Fábio Mitidieri, presente no evento, destacou que o programa vai além de um plano de governo. “O Primeiro Emprego é mais do que uma política pública: é uma transformação social que devolve dignidade e esperança aos nossos jovens. Contribuir para o G20 Social com essa experiência é motivo de orgulho para Sergipe”, comemora o governador do Estado.

Ao ser incorporado ao texto final do G20 Social, o programa reafirma Sergipe como um exemplo de boas práticas em políticas de emprego e desenvolvimento, consolidando seu papel na construção de um futuro mais equitativo e sustentável, como destaca o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles.

“A Declaração Final do G20 Social destacou a necessidade urgente de medidas que promovam a equidade e o combate à desigualdade. O Primeiro Emprego contribui diretamente para esses objetivos, ao proporcionar uma porta de entrada para o mercado de trabalho, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade, fortalecendo suas habilidades e garantindo uma inserção mais justa e igualitária. Sergipe orgulha-se de fazer parte desse diálogo global e de apresentar uma política que já está trazendo resultados concretos para nossa população”, pontua o secretário.

Jorge Teles destaca o papel fundamental da Secretaria Geral da Presidência da República na realização do evento histórico. “A liderança e visão do Ministro Márcio Macedo foram essenciais para o sucesso da Cúpula Social do G20, reunindo milhares de participantes e promovendo um debate de alto nível sobre os desafios e oportunidades que enfrentamos enquanto sociedade”, ressalta Teles.

PPE no G20

O Programa Primeiro Emprego capacita jovens de 18 a 29 anos em parceria com empresas privadas e instituições como o Sistema S. Reconhecido por sua governança colaborativa e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a apresentação conduzida por lideranças sergipanas e jovens beneficiados pelo programa, reforçou a relevância de ações regionais no enfrentamento ao desemprego juvenil.

“O Programa Primeiro Emprego ganhou o mundo e deixou sua marca no texto final do G20 Social. Demos nossa contribuição para a agenda global com foco na inclusão produtiva do jovem, mostrando como Sergipe está na vanguarda das políticas públicas para inserção de jovens no mercado de trabalho. É um orgulho ver uma iniciativa sergipana influenciando discussões globais e apontando caminhos para um futuro mais inclusivo”, conclui o secretário executivo do trabalho, Rafael Melo.

Confira o texto Declaração Final da cúpula social do G20 na íntegra.

Foto : Igor Matias