Governo de Sergipe oferece galpões e terrenos como incentivo para instalação de indústrias no estado

Em Sergipe, o apoio locacional é uma das principais formas de incentivo à implantação e expansão de indústrias. Este apoio é ofertado pelo Governo de Sergipe, através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), gerido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise). Com isso, o Estado oferece o local para implantação da fábrica com possibilidades de cessão, venda ou permissão remunerada de uso de terrenos e galpões localizados em núcleos e distritos industriais.

O Estado planeja a construção de novos galpões no interior, conforme destacou o diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães: “Em alinhamento com o governador, ficou indicada a construção de mais galpões, com o intuito de interiorizar o desenvolvimento econômico do estado e expandir nossa já robusta política de incentivos”.

Em 2024, das 48 empresas que tiveram incentivos do PSDI aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), 30 receberam o apoio locacional, entre cessão, venda ou aluguel de terrenos e galpões. Essas empresas incentivadas prospectam a criação de mais de mil empregos e investimentos estimados em mais de R$ 97 milhões.

Acesso ao incentivo

As empresas que tiverem interesse em usufruir dos apoios previstos no PSDI devem ter seus projetos de viabilidade aprovados pelo CDI. O colegiado é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Além de incentivos locacionais, o programa inclui apoio fiscal.

“É muito importante a construção de novos galpões a serem ofertados como apoio locacional através do PSDI. Essa é uma das principais formas de incentivo à implantação de indústrias no estado, impulsionando a geração de emprego e renda para os sergipanos. Além disso, seguimos com nossa política de prospecção de investimentos, dialogando com agentes de todo o Brasil em busca de empresas que queiram se expandir ou implantar em Sergipe”, pontuou o secretário da Sedetec e vice-presidente do CDI, Valmor Barbosa.

Complexo Industrial Portuário

Cumprindo o propósito de redirecionar os fluxos da industrialização no estado e contemplar municípios além da capital, Sergipe abriga o Complexo Industrial Portuário. A região é formada por dez municípios: Barra dos Coqueiros, Maruim, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras, Rosário do Catete, Capela, Carmópolis, Japaratuba, General Maynard e Pirambu. Juntas, essas cidades abrangem uma população de quase 175 mil habitantes.

A região é estratégica por contar com ampla infraestrutura logística, com a presença do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) e acesso livre à BR-101. Outros recursos disponíveis são a Termoelétrica Porto de Sergipe, o gasoduto de conexão do terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Transportadora Associada de Gás (TAG) e a proximidade de indústrias do setor de fertilizantes.

Para definir áreas mais atrativas de instalação e ampliação de indústrias nos municípios que integram o Complexo, foi realizado um estudo geográfico com auxílio de sobrevoo, que considerou fatores como proximidade de rodovias, dutos e outros canais de escoamento, disponibilidade de recursos naturais, tipo de solo e contiguidade territorial.

Foto: Ascom Sedetec