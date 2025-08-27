Sergipe deverá superar arrecadação recorde no turismo em 2025

O turismo em Sergipe apresentou um desempenho positivo no primeiro semestre de 2025, de acordo com levantamento realizado pela Fecomércio São Paulo em parceria com a Fecomércio Sergipe. Entre janeiro e junho, o faturamento do setor chegou a R$ 358 milhões, um crescimento de 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A projeção é que o estado encerre o ano com resultados históricos, superando com folga os R$ 630 milhões registrados em 2024 e ultrapassando a marca dos R$ 700 milhões, o que representará o maior faturamento turístico da história de Sergipe.

No comparativo regional e nacional, Sergipe alcançou posições de destaque: ocupa a 4ª colocação no Nordeste e o 9º lugar no Brasil em faturamento acumulado do turismo em 2025. Esses resultados refletem a consolidação do estado como destino cada vez mais procurado tanto no segmento de lazer quanto no de eventos, setores que vêm ganhando força e ampliando a geração de emprego e renda.

Apesar de oscilações naturais no desempenho mensal, a trajetória é consistente de crescimento. O período junino, marcado por festas tradicionais e eventos culturais, teve papel essencial no fortalecimento da economia do turismo, estimulando hotéis, restaurantes, bares, comércio e serviços relacionados.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, os números confirmam a força do turismo como vetor de desenvolvimento econômico:

“Estamos vivendo um momento muito positivo para Sergipe. O turismo de lazer e de eventos está cada vez mais presente no nosso dia a dia, gerando emprego, renda e fortalecendo toda a cadeia do comércio de bens, serviços e turismo. Superar a marca de R$ 700 milhões será um marco histórico e mostra que Sergipe entrou, definitivamente, na rota do turismo competitivo e de qualidade.”

Já o chefe de Comunicação e Inteligência da Fecomércio Sergipe, o economista Marcio Rocha, reforça a leitura técnica:

“O faturamento turístico de Sergipe cresceu 5,7% no primeiro semestre frente a 2024. Mesmo com oscilações mensais naturais, a tendência é sólida de crescimento. Se mantivermos este ritmo, o estado não só confirmará como superará a projeção de R$ 700 milhões em 2025, consolidando sua posição de 4º lugar no Nordeste e 9º no Brasil, como reposicionando até o final do ano para cima.”

Com um calendário de eventos cada vez mais estruturado, o fortalecimento dos festejos juninos e o crescimento do turismo de lazer e de eventos, Sergipe se prepara para registrar em 2025 o maior faturamento turístico de sua história, consolidando-se como destino competitivo e em expansão no mercado nacional.

Texto e foto Márcio Rocha