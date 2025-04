Sergipe é considerado destino ideal para o público da melhor idade

Sergipe tem se destacado como um destino ideal para pessoas na terceira idade. Bastante procurado pelo público acima dos 60 anos, o estado combina tranquilidade, belas paisagens e infraestrutura adequada para quem busca lazer com conforto e comodidade. Com extensa faixa litorânea de norte a sul, Sergipe possui praias de águas calmas e mornas, cidades históricas repletas de cultura e arte, e deliciosa gastronomia.

Outros fatores, como a proximidade e a facilidade de deslocamento entre os municípios; o fato de a capital, Aracaju, ser uma cidade plana; e a hospitalidade dos sergipanos, com destaque para hotéis e pousadas que prezam pelo atendimento caloroso, conforto e acessibilidade, tornam a estadia ainda mais agradável. Assim, com tantos fatores positivos, o destino Sergipe atrai e proporciona experiências enriquecedoras para esses turistas.

Vale destacar que, independentemente da idade, viajar é um dos grandes prazeres da vida. Para o público da melhor idade, além de proporcionar bem-estar, as viagens também ajudam a estimular a memória, aumentando a atividade cerebral, assim como colaboram para a criação de novas lembranças. Muito mais que novas experiências por meio do contato com diferentes culturas e ambientes, a atividade turística para o público da terceira idade também estimula a criatividade, reduz o estresse e fortalece laços afetivos, contribuindo para um envelhecimento mais ativo e saudável. Portanto, explorar novos lugares ou revisitar destinos desperta emoções positivas que podem evitar isolamento social e auxiliar na prevenção de doenças, como a depressão.

A assistente social Maria de Lourdes Alves, que desenvolve um trabalho integrativo em uma associação privada para pessoas idosas com o objetivo de promover atividades de lazer, cultura, socialização e bem-estar, explica que um dos objetivos de estimular pessoas da terceira idade a participarem de atividades integrativas, seja num clube social ou até mesmo viajar, é melhorar a autoestima daqueles que já atingiram determinado nível de maturidade e independência financeira.

“É necessário acabar com o estigma de que a pessoa idosa precisa somente repousar. Ao contrário: é preciso que tenham um estímulo constante, mesmo diante de algumas limitações”, considera Lourdes Alves. Ela reforça, ainda, que, a partir do momento em que o idoso começa a ter as primeiras experiências de inserção na atividade turística, o processo de socialização, ao ser incluído em passeios e viagens, faz com que exercite a comunicação e o desenvolvimento social. “A integração social fortalece vínculos comunitários”, resume.

Casais ou grupos

A agente de viagens Charliene Andrade observa que, entre os clientes, o público idoso é o que mais adquire pacotes turísticos, seja o turista que entra em contato com a agência ou os residentes em Aracaju ou em algum município do interior do estado e que deseja realizar passeios pelos principais destinos que Sergipe oferece. “No rol dos hotéis, podemos ver a prevalência de hóspedes com mais de 60 anos. São casais ou mesmo turmas que viajam em excursão. Eles são muito divertidos e fazem muito bem em adotar esse estilo de vida. Agora é aproveitar as reservas financeiras para passear e curtir o melhor que a vida tem a oferecer: viajar”, frisa.

Aracaju, por ser uma cidade limpa, segura e tranquila, é um destino bastante atraente para o público da melhor idade, que busca o turismo de lazer. É o que aponta o gerente do Hotel Pousada do Sol, Henrique Goes. Ele ressalta também o fato de a capital sergipana ser uma cidade plana, com calçadas largas, ciclovias e avenidas acessíveis, o que torna o deslocamento mais seguro e confortável para quem tem mobilidade reduzida.

Aproveitando a melhor idade

Viagens em família fazem parte do roteiro de férias da personal trainer Léa Ferreira. Residente em São Paulo, todos os anos, ela se programa para viajar com a família. A mãe dela, Dona Luzinete, que já tem mais de 60 anos, sempre que possível, está incluída. “Já conhecia Aracaju, e, mais uma vez, a escolhemos por ser um lugar tranquilo, com boa estrutura e acessibilidade. Sem dúvida, incluir a minha mãe, que é idosa, nessas experiências fortalece nossos laços afetivos e traz boas memórias para nós todos”, revela.

O casal de aposentados Odilon Kimmel e Isabel Cristina Kimmel, que veio de Vila Velha/ES a Sergipe pela primeira vez, escolheu a capital, Aracaju, para passar alguns dias. Eles são unânimes na concepção de que, agora, é o momento de viver a melhor idade. Assim, pelo fato de terem autonomia financeira e de não precisarem mais trabalhar, a única preocupação é vivenciar essa fase da vida. “Já lutamos para ter um lugar em nossa vida profissional, já somos apesentados, com filhos criados, agora é só curtir os netos e viajar”, declarou Isabel Cristina.

Odilon Kimmel comenta que o casal conheceu praticamente todo o Brasil. Segundo ele, agora, só falta visitar Roraima e Amapá, ambos na região Norte. Do Nordeste, Sergipe era o único estado que eles ainda não conheciam. “Estou encantado não só pela geografia de modo especial. Aracaju é uma cidade plana e com excelentes atrativos turísticos, como as belas praias, além do povo tão acolhedor. Estamos gostando muito”, elogia.

Foto: Pietro Lobo/Setur