Sergipe é destaque na aplicação de recursos em obras de infraestrutura

Sergipe registra em 2025 a 4ª maior taxa de crescimento do país na aplicação de recursos destinados a investimentos em infraestrutura. Somente nos oito primeiros meses deste ano foram direcionados R$ 522 milhões para a realização de obras no estado, valor 61,2% superior ao registrado em 2024 e o maior dos últimos oito anos.

O levantamento é feito com base nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) enviados bimestralmente pelas Secretarias de Fazenda de todas as unidades da Federação à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os números foram corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a valores de outubro e consideram os recursos efetivamente liquidados, ou seja, valores reservados pelo governo para pagamento às empresas.

Este ano foram destinados quase R$ 200 milhões a mais para investimentos que o aplicado em 2024. O estado ocupa a primeira colocação no Nordeste e no país fica apenas atrás do Amapá, Rio Grande do Sul e Goiás no ranking em relação à taxa de crescimento desse tipo de despesa.

Para a realização das obras, o Governo de Sergipe tem aplicado valores oriundos da arrecadação dos três impostos estaduais (ICMS, IPVA e ITCMD) e, sobretudo, recursos captados por meio de operações de crédito utilizando-se da sua boa imagem junto às instituições financeiras, já que pelo segundo ano consecutivo o estado conseguiu a nota A na avaliação realizada pela STN. Isso permite o acesso a linhas de crédito com condições facilitadas e com garantias da União.

Onde há investimentos

Entre as obras em andamento estão projetos considerados estratégicos para a mobilidade urbana e o desenvolvimento do estado. Um dos principais é o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, que inclui um novo viaduto na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar, uma ponte estaiada ligando a Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio e mais de 2 km de ciclovias.

Entre outras obras que estão sendo realizadas pelo governo está a implantação e pavimentação do acesso ao Povoado Costa, na Rodovia SE-270, a reestruturação de parte da Rodovia SE-282, no trecho que liga Estância a Boquim, a implantação e pavimentação da Rodovia SE-160 e reestruturação da pavimentação de parte da Rodovia SE-200.

Os investimentos contemplam ainda o financiamento da elaboração dos estudos para construção da segunda ponte interligando Aracaju ao município de Barra dos Coqueiros, a requalificação de diversos equipamentos públicos e esportivos, o melhoramento de vias e áreas públicas do estado e a duplicação de outras rodovias estaduais.

Reflexo na geração de empregos

Embora a maior parte dos resultados dos investimentos em infraestrutura leve alguns anos para serem sentidos pelos cidadãos, o aumento na aplicação desses recursos já começa a se refletir no presente. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revelam que de janeiro a setembro deste ano foram criados 3.704 empregos no setor da construção civil em Sergipe.

Isso representa um crescimento de 25,7% em relação à quantidade de vagas abertas no mesmo período do ano passado. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e que utiliza a Matriz Insumo-Produto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que R$ 1 milhão investido em construção civil pode gerar até 33,25 novos empregos, sendo 15 diretamente no setor e os demais distribuídos em cadeias produtivas relacionadas.

Esse tipo de aplicação de recurso também promove um efeito multiplicador na arrecadação de impostos. De acordo com a pesquisa, o setor de transportes é capaz de gerar até R$ 3,34 milhões em produção econômica a cada R$ 1 milhão investido.

Mais recursos aplicados

Além dos R$ 522 milhões aplicados em infraestrutura entre janeiro e agosto deste ano, o Governo de Sergipe já solicitou a liberação de quase R$ 90 milhões nos últimos três meses junto às instituições financeiras onde foram contratadas operações de crédito para a realização de novas ações.

Para a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, a estratégia reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado. “Essas obras irão preparar o nosso estado para o futuro. Muita gente questiona o fato de o governo buscar dinheiro junto às instituições financeiras mesmo apresentando crescimento da arrecadação. Essa iniciativa faz parte de uma estratégia de desenvolvimento, pois estamos buscando recursos em condições favoráveis e que permitirão que Sergipe consiga atrair mais investidores, criar mais empregos, incrementar sua arrecadação e dessa forma beneficiar ainda mais a população por meio de políticas públicas”, explica a secretária de Estado da Fazenda.

Foto: Marcos Rodrigues