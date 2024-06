Sergipe é destaque no Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu

A participação de Sergipe foi um sucesso no 18º Festival das Cataratas de Foz do Iguaçu, no Paraná. Considerado um dos maiores eventos do turismo nacional, a feira aconteceu no Expocenter, de 5 a 7 de junho. Durante três dias, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), promoveu o destino Sergipe e os festejos juninos 2024 para milhares de visitantes que passaram pelo estande inovador assinado pelo Instituto Banese.

Cerca de 9 mil profissionais visitaram o Festival das Cataratas. Entre eles, agentes de viagens, operadores de turismo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, imprensa especializada, influenciadores digitais, profissionais da hotelaria, prestadores de serviços, entre outros. Foi esse público tão plural que pôde conhecer um pouco mais sobre os atrativos turísticos, a gastronomia, a cultura e o artesanato sergipanos.

Além disso, a equipe Setur divulgou maciçamente os festejos juninos iniciados em 1º de junho e que prosseguem até 31 de julho. Serão 30 dias no Arraiá do Povo, que é a arena de shows, e 60 dias na Vila do Forró, cidade cenográfica que acolhe visitantes e turistas com uma infinidade de opções de diversão e entretenimento. Ambos os espaços estão localizados na Orla da Atalaia, em Aracaju, considerada a mais bonita do Brasil.

O secretário de Estado de Turismo, Marcos Franco, que esteve no evento com a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, comentou com satisfação sobre o ‘país do forró’ ter se destacado no Festival das Cataratas, especialmente após um hiato de cerca de dez anos sem o estado participar. “Foi fundamental Sergipe ter participado dessa edição do evento, que atraiu pessoas de vários estados. Os visitantes puderam conhecer um pouco mais sobre nosso destino, nossos festejos juninos e atrativos turísticos, e se encantaram com o que descobriram. Atrair mais e mais turistas é o nosso intuito, para desenvolver o turismo sergipano, movimentando a economia e, desse modo, promover a geração de empregos e renda em nosso estado”, reforçou.

Público encantado

A servidora pública de Pinhais, no Paraná, Eduarda Jorge, foi uma das visitantes que demonstraram encantamento com o estande projetado pelo Instituto Banese, onde um pequeno recorte de sergipanidade estava exposto. Ela comentou, entre outras coisas, que achou incrível a estrutura do espaço. “Vocês conseguiram trazer o que é Sergipe nesse estande. Achei lindo o colorido, a beleza e toda a estrutura. Não vejo a hora de conhecer esse estado maravilhoso”, declarou.

A agente de viagens Ruth Gonzales, que também visitou o estande sergipano, revelou que muitos clientes de Assunção, no Paraguai, onde ela atua, já estão solicitando a capital, que é a porta de entrada para o turismo no estado, como destino. Querem conhecer as praias e fazer os muitos passeios que Sergipe proporciona. Além disso, ela elogiou a hospitalidade do povo sergipano. “Aqui, está muito legal. Sua gente é muito aconchegante para falar. É muito bom, eu acho muito bom”, ressaltou.

Quem mais se mostrou encantada com o estande de Sergipe foi a expositora da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil, Tânia Mara. “O estande de vocês é bem bacana e chamativo”, resumiu. Amante do Nordeste, ela foi ao espaço sergipano em busca de conhecer um pouco mais sobre a cultura do estado. Impressionou-se, ainda, com o fato de existirem rios caudalosos, como o São Francisco, além de ter o mar. “Muita gente está procurando mais os rios para curtir. Adorei a ideia de fazer um turismo diferente, não só em praias. No ano passado, minhas férias foram no Nordeste, e estou adorando a ideia de ir a Sergipe. Amo forró! Tenho férias em julho e posso aproveitar para conhecer o estado e curtir um pouco dos 60 dias de forró”, afirmou.

Parceria com operadora

Nesta edição do Festival das Cataratas, a Setur fechou uma parceria com uma importante operadora de viagens nascida em Foz do Iguaçu e com renome nacional. Pela primeira vez, o estande da operadora foi temático e teve Sergipe como inspiração. A CEO da operadora, Danielle Meirelles, disse estar muito feliz com a parceria inédita. “Para nós, isso é muito importante. Primeiro, porque, recentemente conhecemos o destino Sergipe e vimos o quão é maravilhoso. Agora, temos esse compromisso, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo de Sergipe, de impulsionar as visitas ao destino. Para nós, ter Sergipe no Festival das Cataratas, um destino tão importante, e ter um estande tematizado de um destino é maravilhoso. Estamos muito felizes com a parceria e esperamos que, juntos, consigamos elevar o número de turistas para Sergipe”, destacou.

Foto: Matheus Moura/Setur