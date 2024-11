Sergipe é Destaque no G20 Social com Programas de Empreendedorismo e Educação

Rio de Janeiro – Sergipe marca presença no evento internacional da Cúpula do G20, sendo o único estado brasileiro convidado a apresentar seus programas de impacto social. A cúpula, composta pelas 20 maiores economias do mundo, é sediada esta semana no Rio de Janeiro, reunindo líderes globais para discutir iniciativas de desenvolvimento econômico e social.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, representa o estado no evento e será palestrante na sessão de quinta-feira, onde abordará temas como empreendedorismo, educação empreendedora e o programa Primeiro Emprego, uma parceria entre o Governo de Sergipe e o Senac, que tem proporcionado oportunidades de trabalho a jovens em início de carreira. Andrade destacou a importância da formação profissional para impulsionar o mercado de trabalho local e promover o desenvolvimento social de Sergipe.

Como forma de evidenciar o sucesso do Primeiro Emprego, três jovens beneficiados pelo programa estarão no evento, realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, para compartilhar suas experiências e o impacto que o programa tem gerado em suas vidas e nas suas comunidades. Segundo Andrade, a participação dos jovens é fundamental para inspirar outras iniciativas de formação e desenvolvimento social.

Outro destaque da apresentação de Sergipe no G20 Social será o projeto de empreendedorismo social desenvolvido pela Associação Engrena, no município de Estância. Com um estande de exposição visitado por autoridades, como a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, o diretor pedagógico do Senac, Adalberto Souto, e o secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Jorge Teles, a Associação Engrena tem se destacado por fomentar a economia criativa e apoiar empreendedores locais na criação de alternativas de renda sustentável.

“A participação de Sergipe no G20 Social é um reconhecimento do trabalho que temos realizado para promover o empreendedorismo e a educação como pilares de transformação social. Ver nossos jovens se destacando e mostrando resultados concretos é a prova de que investir em oportunidades transforma vidas e fortalece o futuro do estado,” destacou Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

A presença de Sergipe como único representante estadual brasileiro no evento reforça a importância das ações conjuntas entre o Sistema Fecomércio e o Governo do Estado para fortalecer a economia local e promover inclusão social. Segundo Andrade, “a criação de fontes alternativas de renda e o estímulo à economia criativa são meios transformadores de vidas, com impactos profundos no desenvolvimento econômico e social do estado.”

O evento também será uma oportunidade para os líderes do G20 conhecerem iniciativas brasileiras que promovem a inserção no mercado de trabalho e a redução das desigualdades sociais, ao passo que destacam a importância do trabalho conjunto entre instituições públicas e privadas no fortalecimento da economia.

Com esse cenário, a participação de Sergipe no G20 Social reafirma o estado como um exemplo de inovação social, sendo pioneiro em modelos que promovem o crescimento econômico com inclusão, empoderamento jovem e fortalecimento de comunidades.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto Márcio Rocha