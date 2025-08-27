Sergipe é 2º estado do país com maior crescimento em competitividade

Sergipe conquistou uma posição de destaque no cenário nacional ao ser o segundo estado do Brasil que mais cresceu no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O levantamento mostra que o estado avançou seis posições e, agora, ocupa o 12º lugar no país. No recorte regional, Sergipe aparece como o segundo mais competitivo do Nordeste, ficando atrás apenas da Paraíba. O resultado reforça o bom desempenho da gestão estadual em áreas estratégicas, sobretudo em infraestrutura, que foi o pilar em que Sergipe mais avançou.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou que a conquista é fruto de uma gestão voltada para resultados consistentes. Ele lembrou que Sergipe já acumula outros marcos importantes, como a nota A na análise de Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag), o título de estado mais seguro do Nordeste, e a menor taxa de desemprego da história, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Esses índices de entidades reconhecidas mostram que os avanços são reais, fruto de um trabalho que transforma. Não é apenas discurso, mas política na prática, que traz avanços para Sergipe e impacta positivamente a vida dos sergipanos”, ressalta.

Avanços concretos

Competitividade, no caso dos estados, significa a capacidade de oferecer boas condições para que a economia cresça e, ao mesmo tempo, garantir qualidade de vida à população. Quanto mais competitivo um estado é, mais ele atrai investimentos, gera empregos, melhora os serviços oferecidos e cria oportunidades que se refletem diretamente no dia a dia das pessoas.

Entre os pontos que levaram Sergipe a esse salto estão os avanços em segurança pública, solidez fiscal, inovação e sustentabilidade ambiental, todos acima da média nacional. Esse conjunto de resultados reflete um planejamento que busca não apenas indicadores, mas transformações reais para a população.

Sobre a pesquisa

O Ranking de Competitividade dos Estados, criado em 2011, chegou à 14ª edição em 2025. Ele analisa 100 indicadores, distribuídos em 10 pilares temáticos: infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e formar líderes públicos capazes de enfrentar os principais desafios do país. Por meio do ranking, o CLP avalia a administração pública, diagnostica prioridades e promove boas práticas entre os governos estaduais.

A iniciativa também auxilia o cidadão a compreender os desafios de seu estado, incentivando escolhas mais conscientes na política. Ao mesmo tempo, fornece aos gestores públicos uma ferramenta de planejamento que ajuda a alinhar as prioridades de governo às necessidades reais da população.