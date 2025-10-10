Sergipe elabora base técnica para implantação do mercado de créditos de carbono

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), está elaborando os estudos para a implementação do Plano Estadual de Ações Climáticas (Peac). Atualmente, a Semac está em construção a Política Estadual de Emissão de Gases de Efeito Estufa, que vai permitir o desenvolvimento do mercado de créditos de carbono em Sergipe.

Esse mercado funciona como um sistema que recompensa financeiramente atividades que reduzem, evitam ou compensam emissões de gases poluentes, estimulando a transição para uma economia de baixo carbono e atraindo investimentos voltados à sustentabilidade. Os trabalhos são realizados com consultoria técnica da Fundação Instituto de Administração (FIA), que teve o contrato assinado com o Governo do Estado em agosto e realiza reuniões periódicas de acompanhamento com os especialistas.

O Peac é um passo fundamental para estruturar uma agenda climática sólida em Sergipe e permitirá que o estado avance na definição de estratégias consistentes para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, assegurar qualidade de vida para as futuras gerações.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, destacou a importância da atual fase do Plano Estadual de Ações Climáticas para o desenvolvimento sustentável de Sergipe. “Estamos avançando nos estudos para a Política Estadual de Emissão de Gases de Efeito Estufa, para desenvolver a economia de créditos de carbono no estado. Esse modelo tem grande potencial para gerar renda para comunidades locais, incentivar práticas produtivas de baixo carbono, atrair investimentos verdes e combater as mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que promove justiça social e conservação dos nossos ecossistemas”, enfatizou.

Peac

O plano irá orientar a formulação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da resiliência, a adaptação da sociedade e a promoção de ações que contribuam com a descarbonização do país, alinhando Sergipe aos compromissos internacionais de sustentabilidade. Para isso, nos últimos 45 dias, os estudos avançaram para o Relatório de Diagnóstico Climático do Estado de Sergipe, o Relatório de Cenários Climáticos de Médio e Longo Prazo, e o Inventário Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa.

Também estão em andamento o Plano Estadual de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, o relatório de estudos relativos às alternativas de financiamento para implementação do Plano de Ações Climáticas e o relatório de estudos concernentes ao potencial financeiro dos créditos de carbono, incluindo o mapeamento de oportunidades relacionadas. O prazo para conclusão do projeto é de nove meses, com lançamento do Plano Estadual de Ações Climáticas previsto para o primeiro semestre de 2026.

Foto: Ascom Semac