Sergipe encerra 2024 com saldo positivo de 15,7 mil empregos formais

Estado finaliza o ano com um total de 342,8 mil pessoas trabalhando com carteira assinada

O estado de Sergipe fechou o ano de 2024 com um estoque de empregos formais ativos somando 342,8 mil vínculos em dezembro, uma variação de 4,8% em relação ao estoque do ano anterior, quando foram contabilizados 327,1 mil. Os dados são do Novo Caged e foram divulgados nesta quinta-feira, 30 de janeiro, pelo ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego). Como é típico em dezembro, o saldo no estado apresentou redução de 1.797 vagas de empregos, variação relativa de -0,52%. No acumulado do ano, o saldo registrou 15.729 novos postos de trabalho.

Ao longo do ano, entre os cinco grandes grupos da economia, o setor de Serviços foi o que mais empregou em Sergipe: foram 7.501 vagas formais criadas — o que elevou o estoque de empregos para 167,9 mil. Dentro do grupamento, foi a atividade de “Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas” que mais acumulou vagas, com o estoque de 69.252 empregos.

O setor do Comércio também registrou saldo positivo em 2024, com 4.629 novos empregos com carteira assinada, com destaque para o ramo do “comércio varejista”, que fechou o ano com 3.028 novas vagas. No setor da Construção, o ramo dos “serviços especializados para construção” se destacou em 2024, com crescimento de 10,54%.

GÊNERO, IDADE E INSTRUÇÃO — Em Sergipe, o acumulado do ano registra 7.970 vagas formais ocupadas por homens e 7.759 por mulheres. No recorte por faixa etária, o grupo mais favorecido em 2024 foram os jovens com idade entre 18 e 24 anos: 11.797 novos postos. Tomando o grau de instrução das pessoas empregadas como referência, tiveram mais presença na geração de empregos trabalhadores com ensino médio completo, que ocuparam 13.886 vagas com carteira assinada.

Foto: Vitor Vasconcelos

Fonte: Secom da Presidência da República