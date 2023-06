Sergipe fecha 1° trimestre de 2023 com alta na aquisição de leite. 10º lugar no ranking nacional pela industrialização de leite cru

O estado de Sergipe fechou o 1º trimestre de 2023 com alta aquisição de leite. A informação foi divulgada na Pesquisa Trimestral do Leite, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) esta semana. A aquisição e industrialização em Sergipe chegou a 112.769 milhões de litros de leite no primeiro trimestre de 2023. Em relação ao mesmo período, em 2022, o estado apresentou um crescimento de 23 milhões de litros. Vale destacar que esse crescimento se deu enquanto a média nacional sofreu queda de 1,2%.

Com esse resultado positivo, ainda segundo a pesquisa, Sergipe continua se posicionando no 10º lugar no ranking nacional em relação à aquisição e industrialização de leite cru e como o 2º estado do Nordeste, atrás apenas da Bahia, com 140.907 milhões de litros. Os dados levam em consideração a aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal).

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, avalia que o resultado é resultado de vários esforços que envolvem produtores, o Governo do Estado, iniciativa privada, laticínios e agentes financiadores. “Entre os diversos incentivos do Governo de Sergipe para o fortalecimento da bacia leiteira, destacam-se o melhoramento genético (IATF), a assistência técnica da saúde dos animais – o estado está há 27 anos livre da febre aftosa, como também a assistência técnica e certificação dos laticínios e disponibilização de sementes de milho, de palma, para forragem, ou seja, para alimentação dos animais”, destaca o secretário.

Os esforços para manter Sergipe nesse patamar não param. O Governo de Sergipe implementou programa que ajudam no escoamento da produção estadual e beneficia famílias em situação de vulnerabilidade, como o Programa de Aquisição de Alimentos Leite (PAA-Leite) – com distribuição diária de 3.027 litros; a exemplo também do Programa Mão Amiga Pró Sertão Bacia Leiteira, que beneficia 2.747 produtores em sete municípios. No início do ano, o governador Fábio Mitidieri foi a Brasília receber do Ministério da Agricultura o credenciamento do estado no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi).