SE FECHA 2024 COM MENOR TAXA DE DESEMPREGO DA HISTÓRIA E REDUÇÃO 2,8 PONTOS EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR

Sergipe encerrou o último trimestre de 2024 com a menor taxa de desemprego da história, atingindo 8,4%. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgada nesta sexta-feira, 14, e analisada pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o Estado apresentou uma redução de 2,8 pontos percentuais. A taxa no 4º trimestre de 2023 era 11,2%.

A taxa de desocupação no 4º trimestre de 2024, de 8,4%, manteve-se estável em relação ao trimestre anterior. O dado reflete que o estado conseguiu manter um nível baixo de desemprego. Essa estabilidade é um sinal positivo que comprova que as políticas públicas de incentivo à geração de emprego e o fortalecimento de setores econômicos locais estão surtindo efeito. Além disso, a manutenção da taxa de desemprego num patamar baixo é um fator atrativo de investimentos e contribui para o aumento da confiança dos empresários na economia sergipana.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, os dados da Pnad confirmam o impacto positivo das políticas públicas de emprego e renda implementadas pelo Governo de Sergipe. “Encerrar 2024 com a menor taxa de desemprego da nossa história, atingindo 8,4%, é um marco significativo que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Essa redução expressiva de 2,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior não aconteceu por acaso. Ela é fruto de um trabalho estruturado, que inclui investimentos na capacitação profissional, fortalecimento do setor produtivo e incentivo ao empreendedorismo”, pontuou o secretário.

A Pnad também mostrou que a taxa de informalidade no 4º trimestre de 2024 em Sergipe também apresentou redução, ficando em 49,2%, uma queda de 2,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior e de um ponto percentual em relação ao trimestre anterior. O dado mostra que uma maior parte da população trabalhadora está conseguindo acessar empregos formais, com direitos e benefícios assegurados pela legislação, como carteira assinada, aposentadoria, FGTS, entre outros.

“Mais pessoas estão conseguindo acessar o mercado de trabalho formal, o que resulta em melhores condições de vida para milhares de famílias. Seguiremos firmes na construção de um ambiente cada vez mais favorável para a geração de empregos, investindo em qualificação, inovação e no fortalecimento dos setores estratégicos da economia sergipana. Este é um momento para celebrar, mas também para reforçar nosso compromisso em continuar avançando, garantindo oportunidades para todos”, acrescentou o secretário Jorge Teles.

Em relação à taxa de ocupação, a população ocupada no 4º trimestre de 2024 em Sergipe é de 1.019.441 pessoas, um aumento de cerca de 69 mil em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O nível de ocupação no 4º trimestre de 2024 é de 53,4%, um aumento de 2,6 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Rendimento

A Pnad mostra ainda que o rendimento médio real recebido em todos os trabalhos foi de R$ 2.535 no 4º trimestre de 2024, aumento de 7,69% (ou R$ 181) e aumento de 18,74% (ou R$ 400) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O crescimento nos rendimentos comprova que a economia do estado está apresentando sinais positivos, devido à alta na geração de empregos formais, aumento da produtividade e expansão de setores específicos da economia local, como Serviços e Comércio.

Serviços e Comércio

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada na quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no acumulado do ano, Sergipe alcançou um crescimento de 13,1% na Receita Nominal, conquistando o 1º lugar na região Nordeste e 2º no ranking nacional. O dado faz referência ao período de janeiro a dezembro de 2024 em relação ao mesmo período de 2023.

Já a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada na última quinta, 13, mostrou que o crescimento do setor em Sergipe tem alcançado lugar de destaque no país. No Comércio Varejista Ampliado, o estado liderou o ranking nacional em relação ao mês anterior, com um crescimento de 3,7% na Receita Nominal. No volume de vendas, Sergipe avançou 1,7% em comparação ao mês anterior, ocupando a 3ª posição nacional e a 2ª na região, ficando atrás da Bahia (1,9%).

No setor de Comércio Varejista, Sergipe se destacou positivamente na Receita Nominal, registrando um crescimento de 2% em relação ao mês anterior. Esse desempenho posicionou o estado na 3ª colocação no ranking nacional e na 2ª posição na região, ficando atrás apenas da Bahia (2,5%). No acumulado do ano, Sergipe alcançou um crescimento de 9,5% na Receita Nominal e 5,8% no volume de vendas, reforçando sua relevância no cenário econômico.

As políticas públicas implementadas pelo Governo de Sergipe têm se mostrado fundamentais para criar um ambiente favorável ao crescimento do comércio no estado. O estímulo ao desenvolvimento de setores estratégicos, como o comércio varejista, é refletido no desempenho positivo tanto na Receita Nominal quanto no volume de vendas. A promoção de incentivos fiscais, apoio a pequenas e médias empresas, além da melhoria da infraestrutura, tudo isso mostra que o Governo do Estado está presente, contribuindo diretamente para a competitividade do setor.

Além disso, iniciativas voltadas para a capacitação profissional – cursos de qualificação voltados para as necessidades específicas de cada região do estado, como os programas Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe – e ações de fomento ao empreendedorismo têm se mostrado eficazes, ajudando a fortalecer a economia local e ampliar as oportunidades de emprego. Esses fatores, aliados à estabilidade e à segurança econômica, têm proporcionado um ambiente de negócios mais atrativo, permitindo que Sergipe ocupe posições de destaque no cenário nacional.

