SERGIPE FORTALECE O DIÁLOGO COM ENTIDADES DO SETOR ENERGÉTICO E CELEBRA O RECONHECIMENTO NACIONAL

Na manhã desta quinta-feira, 25, a equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) recebeu a visita de gestores da Associação Nacional das Entidades Representativas de Energias Renováveis (Aner) e da Associação Sergipana de Energias Renováveis (Aser). Durante o encontro, foi apresentada a estrutura das associações, que se colocaram à disposição para apoiar a estruturação de novos negócios e eventos que promovam a qualificação dos sergipanos, a atração de empreendimentos e, principalmente, a colaboração com o governo na formulação de políticas públicas voltadas ao uso sustentável da matriz energética de Sergipe.

Também estavam presentes gestores da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) e do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec). “Convoquei representantes das vinculadas que compõem o Sistema Sedetec porque discutir a transição energética do estado é uma das prioridades da gestão. Por isso, saio muito satisfeito em saber que esse contato entre o Estado e as associações foi criado, para que possamos firmar parcerias que transformem o estado e o Brasil”, declarou o secretário da da Sedetec, Valmor Barbosa.

O presidente da Aner, Rudinei Miranda, explicou que o objetivo do contato é fortalecer o posicionamento de todas as associações estaduais. “Sabemos que Sergipe, no âmbito do Nordeste, é o estado com maior potencial de crescimento energético e ainda conta com viabilidade na rede elétrica, algo que outros estados não possuem. Portanto, há uma grande oportunidade para Sergipe se tornar um polo de atração para novas indústrias e inovações. Nosso foco aqui foi apresentar a estrutura da Aner e da Aser, além de nos colocarmos à disposição para construir essas pautas em conjunto”, afirmou.

Já o presidente da Associação Sergipana, Álvaro Dantas, destacou que o encontro serviu para apresentar possibilidades de projetos e abrir um canal de comunicação com o Governo do Estado. “Esse acesso será fundamental para desenvolver projetos e fortalecer ainda mais o estado, tornando as energias renováveis uma realidade ainda mais forte em Sergipe. Nosso principal objetivo é apresentar ações, mostrar o potencial que Sergipe possui e, claro, avançar com o que já deu certo”, ressaltou.

Premiação

Na oportunidade, a Sedetec e o SergipeTec celebraram o reconhecimento nacional do projeto do Hub de Transição Energética e Hidrogênio Verde, desenvolvido pelo Parque Tecnológico. A homenagem foi concedida pelo Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia (FNSME), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) Energia, que premiou 15 estados por iniciativas exemplares em segurança energética. O projeto do SergipeTec propõe uma solução inovadora para o problema das plantas macrófitas em lagos de hidrelétricas do Rio São Francisco, com o objetivo de contribuir para a recuperação de ambientes aquáticos.

Foto: Ascom/Sedetec