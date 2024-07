Sergipe ganha agência aceleradora para negócios liderados por mulheres

2UP foi fundada pelas empresárias Gabriela Almeida e Laura Figueiredo, e atuará baseada em método, técnica e estratégias com foco no sucesso dos empreendimentos.

Pesquisas nacionais e internacionais apontam que o empreendedorismo feminino no Brasil tem crescido. Levantamento realizado pelo Sebrae, em 2022, mostra que cerca de 10 milhões de mulheres são donas de empresas, o que corresponde a 34,4% dos empreendedores no país.

Já o estudo realizado mundialmente pela empresa GoDaddy, no início de 2024, revela que 50% das mulheres donas de negócios no Brasil têm idade 25 e 39 anos, superando as que são das gerações X (nascidas entre 1965 e 1980), Z (nascidas entre 1997 e 2010) e Baby Boomers (entre 1946 e 1964).

A pesquisa do Sebrae apontou, ainda, que embora as estatísticas demonstrem que mulheres e homens abrem negócios na mesma proporção, e que as mulheres são, inclusive, mais escolarizadas que os homens, com uma diferença média de dois anos, os empreendimentos geridos por pessoas do sexo feminino faturam menos, têm lucros menores, são pouco diversificados, possuem baixa potencialidade de internacionalização e são menos inovadores.

As empreendedoras ainda têm que enfrentar uma série de obstáculos: a influência da maternidade, sobrecarga de responsabilidades, sacrifício do tempo pessoal, preconceito de gênero, cuidados com a família e realização das tarefas domésticas.

Além de mais escolarizadas, as mulheres também se preocupam mais com o ato de iniciar o negócio, como mostra a pesquisa da GoDaddy. Segundo ela, 63% das empreendedoras relataram ter buscado mentoria ou orientação para a jornada empresarial, auxílio que foi buscado por 48% dos homens.

Aceleradora de negócios femininos

E justamente por saber do potencial feminino e da necessidade de orientação que muitas possuem, foi que a dra. em Biotecnologia Industrial e presidente do Grupo GA Ambiental, Gabriela Almeida, decidiu compartilhar com mulheres empreendedoras os caminhos percorridos ao longo de pouco mais de 20 anos de atuação e dedicação aos negócios, e que a levaram para um patamar de sucesso.

Hoje, o Grupo GA é referência em Sergipe e um dos principais grupos de empresas para soluções ambientais inteligentes do Brasil. Com 20 funcionários atuando em diversas frentes na sede do grupo, instalada em Aracaju, já está presente nos estados de GO, MT, PE, SP, MA e PR.

Dra. Gabriela Almeida aceitou o convite da também empresária Laura Figueiredo, expoente regional da advocacia tributarista, e juntas fundaram a 2UP, uma agência de desenvolvimento e expansão de negócios para mulheres empreendedoras do país, que trabalhará baseada em método, técnica, estratégias e virtudes, com foco no sucesso dos empreendimentos.

Ela afirma que sempre teve em mente que mulheres devem se ajudar, e não competir entre si, pois o processo para elas sempre foi um pouco mais árduo, por isso auxiliava outras mulheres de maneira não sistemática.

“Ao receber o convite de Dra. Laura Figueiredo para fundar a 2Up, percebi que juntas podemos melhorar os índices de empreendedorismo feminino dentro e fora de Sergipe. Será lindo usar a expertise que possuo na promoção efetiva do desenvolvimento dos negócios de outras mulheres, e dessa forma, colaborar para o crescimento da renda, da produtividade, e da sustentabilidade desses empreendimentos”, declara Gabriela Almeida.

A metodologia da 2Up

Através de treinamentos, capacitações, mentorias e palestras, a 2Up prestará consultoria integrativa, estratégica empresarial e negocial para empresas fundadas e lideradas por mulheres. Poderá, inclusive, selecionar projetos e negócios para serem fomentados, ou dos quais elas sejam sócias por um período, para ajudar a acelerar os resultados.

“Tanto eu, quanto a Laura, chegamos ao patamar de sucesso em que estamos, com nossas empresas bem posicionadas no mercado, graças ao nosso trabalho árduo. Se lá no início tivéssemos a figura de uma 2Up para nos mostrar o caminho, certamente teríamos alcançado o sucesso muito antes. E é isso que faremos: ajudaremos mulheres a consolidarem os negócios que lideram no mercado, com lucros otimizados e o menor espaço de tempo possível entre a criação e o retorno financeiro”, frisa Gabriela Almeida.

Quem é Gabriela Almeida?

Sergipana de Aracaju, é dra. em Biotecnologia Industrial, presidente do Grupo GA. Ambiental e considerada, atualmente, a maior referência de Sergipe quando se trata de licenciamento ambiental, principalmente de áreas sensíveis, já tendo atuado em mais de cinco mil processos em todo o país.

Com um vasto currículo profissional, dezenas de capacitações e especializações, inclusive na área de gestão e desenvolvimento de empresas, Gabriela Almeida também possui na bagagem muita resiliência, fé e propósito para continuar a jornada, pois afirma que empreender no Brasil não é tarefa fácil, e que se torna ainda mais desafiadora para as mulheres.

