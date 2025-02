Sergipe ganha novo espaço para fortalecimento do empreendedorismo feminino

Capacitação, inovação e oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social e artesãs. Essa é a proposta do Espaço Empreendedor PRA>FRENTE, uma iniciativa do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que terá sua aula inaugural na próxima segunda, 10, às 15h, no Caju Hub – Espaço J. Inácio, localizado na Orla da Atalaia, em Aracaju.

O projeto, desenvolvido em parceria com Fundação Dom Cabral, BNDES e Movimento Bem Maior, surge como um motor de transformação social e econômica, oferecendo suporte para mulheres que enfrentam desafios na busca por independência financeira. A iniciativa proporcionará capacitação em gestão de negócios, inovação e empreendedorismo, criando um ambiente propício para fortalecer pequenos negócios e fomentar a inclusão produtiva.

Durante a aula inaugural, serão apresentados os eixos do programa e as oportunidades oferecidas às participantes, além de falas institucionais e momentos de interação. O evento marca o início de um movimento que pretende impactar diretamente a realidade de diversas mulheres, promovendo qualificação, geração de renda e fortalecimento de redes de apoio ao empreendedorismo feminino.

Com o PRA>FRENTE, Sergipe ganha um espaço dedicado ao desenvolvimento econômico de quem mais precisa, reforçando o compromisso de grandes instituições com um futuro mais igualitário e sustentável.

Realização

A capacitação é uma realização da Inovase e da Fundação Dom Cabral, apoiada com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Movimento Bem Maior (MBM), para impulsionar o empreendedorismo popular por meio do desenvolvimento comunitário e econômico local.

Além disso, conta com apoio do Governo do Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, por meio do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Serviço

O quê: Aula inaugural do Espaço Empreendedor PRA>FRENTE

Quando: Segunda, 10 de fevereiro de 2025

Horário: 15h

Onde: Caju Hub – Espaço J. Inácio, Av. Santos Dumont, s/n, Orla de Atalaia, Aracaju

Contato para mais informações e entrevistas: 79 9 9661-5160

Obará Comunicação Integrada