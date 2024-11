Sergipe investe na capacitação de servidores para setor de Petróleo

Visando fortalecer o setor de Petróleo e Gás, e preparar o estado para o crescimento nesta área estratégica, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Escola de Governo, iniciou uma capacitação específica para servidores públicos. O primeiro módulo do curso de Petróleo e Gás, lançado nesta quarta-feira, 6, busca qualificar a mão de obra local e conta com a parceria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia de Sergipe (Sedetec) e da Universidade Tiradentes (Unit).

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, o curso de formação em Petróleo e Gás representa um marco importante para o desenvolvimento de Sergipe, ao capacitar servidores públicos para atuarem de maneira estratégica e eficiente no setor econômico.

“Este curso é mais uma iniciativa que o estado de Sergipe promove, preparando-se para as oportunidades futuras. Quando o planejamos, além de atender a uma meta do planejamento estratégico do Governo, percebemos a necessidade de garantir que os setores internos compreendessem ao menos os fundamentos básicos sobre o setor. Assim, estamos capacitando esses profissionais para que, além de entenderem o tema, possam atuar como divulgadores das ações do Estado” afirmou o secretário.

O diretor da Escola de Governo, Wellington Mangueira, destacou a relevância de capacitar servidores que atuam no setor: “Estamos qualificando colaboradores do Governo do Estado para que compreendam cada vez melhor esse segmento tão promissor para o desenvolvimento de Sergipe. Com a formação de servidores públicos e técnicos da área de energia, o Governo alinha suas políticas com a estratégia de atração de investimentos e promoção de um desenvolvimento sustentável”

Wellington destacou ainda que a secretária da Administração, Lucivanda Nunes, desempenhou um papel fundamental na formulação do curso, reforçando o compromisso de Sergipe em diversificar e expandir sua matriz energética.

Regina França, representante de Relações Institucionais da Eneva na região Nordeste, ressaltou a importância dessa capacitação, destacando que o treinamento dos servidores é essencial para melhorar a relação entre o governo e empresas do setor de Petróleo e Gás. “Para nós, é de extrema importância ver que o estado tem olhado para o desenvolvimento da cadeia. Isso fortalece todo o segmento”, explicou.

Segundo o coordenador de extensão da Unit, Geraldo Calazans, esse é um grande passo para capacitar colaboradores públicos em uma área de relevância crescente e com forte potencial. “A formação terá uma abordagem prática, incluindo visitas técnicas e aulas em laboratório, além de uma base teórica essencial. Outro aspecto importante abordado é a necessidade de preparar Sergipe para um desenvolvimento acelerado”, considerou.

Maurício Cajazeira, economista e assessor de planejamento da Sergás, reforçou que a expansão do setor energético no estado coloca Sergipe em posição de destaque no cenário nacional. Ele lembrou também que o Governo vem trabalhando para interiorizar o gás natural, um projeto que pode levar novas indústrias ao interior. “A interiorização do gás irá criar empregos e melhorar a qualidade de vida dos sergipanos,” observou.

Jackson Andrade, engenheiro da CarbonAir Energy, ressaltou que a perspectiva de crescimento nos próximos cinco anos no setor Onshore (em terra) oferece oportunidades significativas. “Estamos diante de um momento de ‘boom’ no mercado”, afirmou, indicando os desafios que se apresentam com a rápida expansão.

Roberto Augusto, assessor de planejamento da Sedetec, explica que o curso foi desenhado para ajudar os novos servidores a entenderem as bases do setor, permitindo que cada um exerça suas funções de forma mais integrada. “Coletamos informações de diversos órgãos envolvidos diretamente e indiretamente nessas cadeias para desenhar este curso. Com isso, novos servidores ganham uma noção básica do setor, o que certamente contribuirá para que cada órgão atue de forma mais alinhada,” comentou.

Com a iniciativa, Sergipe se posiciona como um centro de excelência em Petróleo e Gás, integrando esforços do setor público e privado para aproveitar ao máximo os recursos naturais e tecnológicos disponíveis.

Foto: Ascom Sead