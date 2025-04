Sergipe lidera crescimento do turismo no Nordeste e alcança 2º lugar no Brasil

O turismo de Sergipe está em grande ascensão. Na última terça-feira, 22, foi divulgado o estudo mensal da movimentação econômica do turismo no estado, realizado em ação de parceria entre os Sistemas Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe e de São Paulo, que revelou crescimento de 12,3% em fevereiro, em comparação ao mesmo mês em 2024. O Núcleo de Comunicação e Inteligência da entidade sergipana, que analisou a pesquisa, constatou que Sergipe ficou em segundo lugar em nível nacional, atrás apenas do Espírito Santo, com um crescimento três vezes maior que o do Brasil, de +3,9%.

O resultado mostra a evolução do turismo sergipano diante do cenário nacional, e é fruto das ações do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), para divulgação e promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do país. “A gestão estadual tem tratado o turismo como política pública, acreditando no setor como fonte fundamental para geração de emprego e renda. Tem sido intenso e constante o trabalho de divulgar e promover o destino em feiras de turismo, roadshows e convenções, onde capacitamos os agentes de viagens sobre os nossos atrativos turísticos. O resultado está aí, com crescimento contínuo”, explicou o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

A liderança no cenário regional se destaca pelo fato de Sergipe apresentar uma movimentação 43% maior que o segundo colocado no Nordeste no mês de fevereiro deste ano. Além disso, a evolução ao longo de 2025 posiciona Sergipe no terceiro lugar nacional, com +9,8% nos meses de janeiro e fevereiro, atrás apenas do Espírito Santo e Santa Catarina. No comparativo com o saldo nacional neste período, Sergipe cresceu mais que o dobro do país, cujo aumento foi de 4,5%.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Sergipe, Marcos Andrade, o turismo no estado está se fortalecendo cada vez mais, como resultado das ações do Governo do Estado iniciadas desde 2023, também em parceria com a Prefeitura de Aracaju. “O turismo é uma das atividades econômicas que mais tem crescido em volume de empregos e receita, com os trabalhos que têm sido realizados pelos agentes públicos. Eles estão investindo de vez no turismo, com a atuação das secretarias de Trabalho e de Turismo do Estado e do Turismo de Aracaju, ampliando a divulgação e a qualificação dos profissionais”, explicou.

Foto: Max Carlos/Setur