SERGIPE LIDERA CRESCIMENTO DO VAREJO NO NORDESTE E SINALIZA ECONOMIA EM EXPANSÃO, DIZ FECOMÉRCIO

Sergipe confirmou, em julho de 2025, sua posição de destaque no cenário nacional do comércio. Segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE, analisada pelo Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, o estado registrou o maior crescimento do varejo no Nordeste e o terceiro maior do país, reforçando a tendência de recuperação econômica e dinamismo do mercado consumidor.

No comparativo anual, frente a julho de 2024, o volume de vendas do varejo restrito avançou +2,8%, enquanto a receita nominal cresceu +5,4%. Já no acumulado de 12 meses, entre julho de 2024 e julho deste ano, a expansão foi ainda mais robusta, com +3% no volume e +6,3% na receita, indicando que não apenas as quantidades comercializadas aumentaram, mas também houve ganho real em faturamento, resultado da melhoria do poder de compra e da confiança dos consumidores.

No comércio de varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, o desempenho também foi positivo: +0,9% de crescimento no volume anual e +3,5% na receita nominal em relação ao mesmo mês de 2024. No horizonte de 12 meses, os números sobem para +2,3% no volume e +5,9% na receita, consolidando uma trajetória de avanço consistente para além das oscilações mensais. Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, o clima é de otimismo:

“Vivemos um momento de confiança e de resultados concretos. O comércio sergipano mostra vitalidade e energia, impulsionado pelo trabalhador que volta a ter renda, pelas empresas que acreditam no estado e pelos consumidores que estão mais ativos. Esse ambiente positivo projeta um futuro promissor para a nossa economia”, afirmou Marcos Andrade.

O desempenho reflete diretamente o movimento interno da economia sergipana, sustentado pelo estoque elevado de empregos formais, pela melhora na renda dos trabalhadores e pelo aquecimento do setor de serviços e do turismo, que têm repercussão imediata no comércio. Marcio Rocha, economista da Fecomércio/Sergipe, avaliou o cenário.

“Os dados revelam não apenas uma variação estatística, mas uma base sólida de crescimento. A elevação do volume de vendas acompanhada pelo aumento da receita nominal demonstra que a população está consumindo mais e com maior capacidade financeira, o que reflete a geração de empregos, a ampliação da renda e o dinamismo econômico local. Esse ciclo virtuoso posiciona Sergipe como referência regional.”

Com esse quadro, Sergipe se consolida como um dos principais polos de crescimento do varejo no Brasil em 2025, refletindo uma economia que não apenas se recupera, mas que avança com consistência e perspectivas animadoras para os próximos meses.

